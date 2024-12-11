Водителям платят по ₽250`000 в Уфе

Posted 11 декабря, 05:10
Published 11 декабря, 05:10
Modified 11 декабря, 05:12
Updated 11 декабря, 05:12
По данным аналитиков, водители грузовых автомобилей и машинисты спецтехники в Башкирии могут рассчитывать на доход от 200 000 до 250 000 рублей в месяц. Например, водители автобетоносмесителей могут зарабатывать от 160 000 рублей, а машинисты тепловозов — от 140 000 до 175 000 рублей.
— Спрос на водителей в Башкортостане растет, и это связано не только с увеличением объемов грузоперевозок, но и с дефицитом квалифицированных кадров. Работодатели готовы предлагать конкурентные зарплаты, чтобы привлечь лучших специалистов, — комментируют специалисты.
Не только водители могут похвастаться высокими зарплатами. Башкирские врачи также находятся в топе по доходам. Например, стоматологи могут зарабатывать до 190 000 рублей, а неврологи — от 100 000 рублей. Кроме того, профессии в сфере продаж также остаются востребованными. Менеджеры по продажам могут рассчитывать на зарплату от 120 000 рублей, а управляющие розничной сетью — от 120 000 до 180 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, администрация столицы Башкирии поделилась списком вакансий с доходом до 250 тысяч рублей.