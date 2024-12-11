Водителям платят по ₽250`000 в Уфе

Не только водители могут похвастаться высокими зарплатами. Башкирские врачи также находятся в топе по доходам. Например, стоматологи могут зарабатывать до 190 000 рублей, а неврологи — от 100 000 рублей. Кроме того, профессии в сфере продаж также остаются востребованными. Менеджеры по продажам могут рассчитывать на зарплату от 120 000 рублей, а управляющие розничной сетью — от 120 000 до 180 000 рублей.