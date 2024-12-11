mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 05:10

Published 11 декабря, 05:10

Modified 11 декабря, 05:12

Updated 11 декабря, 05:12

Водителям платят по ₽250`000 в Уфе

Водителям платят по ₽250`000 в Уфе

11 декабря 2024, 05:10
Фото: 1MI.
В Уфе водители получают зарплаты, которые могут соперничать с доходами высококвалифицированных специалистов, сообщают 11 декабря аналитики «Superjob» о самых выгодных вакансиях региона.

По данным аналитиков, водители грузовых автомобилей и машинисты спецтехники в Башкирии могут рассчитывать на доход от 200 000 до 250 000 рублей в месяц. Например, водители автобетоносмесителей могут зарабатывать от 160 000 рублей, а машинисты тепловозов — от 140 000 до 175 000 рублей.

— Спрос на водителей в Башкортостане растет, и это связано не только с увеличением объемов грузоперевозок, но и с дефицитом квалифицированных кадров. Работодатели готовы предлагать конкурентные зарплаты, чтобы привлечь лучших специалистов, — комментируют специалисты.

Не только водители могут похвастаться высокими зарплатами. Башкирские врачи также находятся в топе по доходам. Например, стоматологи могут зарабатывать до 190 000 рублей, а неврологи — от 100 000 рублей. Кроме того, профессии в сфере продаж также остаются востребованными. Менеджеры по продажам могут рассчитывать на зарплату от 120 000 рублей, а управляющие розничной сетью — от 120 000 до 180 000 рублей.

Власти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, администрация столицы Башкирии поделилась списком вакансий с доходом до 250 тысяч рублей.

Читайте также:
Первая леди Башкирии отказалась от подарковУфимцам назвали симптомы «тихого убийцы»Уфимская горе-мать заморила младенца голодом
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Зарплата#Благовещенск#Врач#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Зарплаты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Водитель#Вакансии#Белебей#Мелеуз#Доход#Продажи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика