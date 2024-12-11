Во сколько обходится футбол Башкирии и нужен ли он региону?

Стоит отметить, что сразу после вылета из Премьер-лиги в сми стали регулярно муссироваться слухи о том, что клуб вообще может потерять профессиональный статус из-за ухода крупных спонсоров и финансовых трудностей. Дошло даже до того, что «Уфа» выставила на продажу свой клубный автобус, стоимость которого оценивалась в 24,7 миллиона рублей. Причиной такого радикального шага стала определенная задолженность за аренду стадиона «Нефтяник». Именно тогда всерьез заговорили о сокращении клубного штата. А Глава региона Радий Хабиров достаточно резко публично отозвался об «Уфе» во время одной из своих прямых линий. В частности, он отметил, что за 10 лет существования спортивного проекта в него вложили 7 миллиардов рублей из бюджета Республики, фактически — от администрации города через Фонд социальных целевых программ, но ему «смотреть не хочется», как играет в настоящее время команда.