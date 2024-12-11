Во сколько обходится футбол Башкирии и нужен ли он региону?

Posted 11 декабря, 07:45
Published 11 декабря, 07:45
Modified 11 декабря, 15:36
Updated 11 декабря, 15:36
Нынешний флагман башкирского футбола был создан в декабре 2010-го года и презентовался как «президентский проект» — одна из визитных карточек нового Главы Республики Рустэма Хамитова. Став правопреемником ФК «БИС-Динамо», «горожане» заняли его место во втором дивизионе Первенства России. Выиграть сходу первое место в зональном турнире в полуторагодичном сезоне 2011/12 не удалось, но помогли обстоятельства, и далее «Уфа» дебютировала в ФНЛ. Чтобы добиться нового повышения в классе, хватило и двух сезонов, когда башкирская дружина через стыковые матчи с «Томью» пробилась в Премьер-лигу. Так началась достаточно долгая история пребывания в элите российского футбола, апогеем которой стало выступление в еврокубках и приезд в столицу Башкирии легендарного «Глазго Рейнджерс».
Практически все эти годы у руля клуба стоял местный амбициозный бизнесмен Шамиль Газизов, из года в год оттачивая свои навыки спортивного менеджера. Тогда у «Уфы» была безусловная поддержка Республики, но определенную часть бюджета клуб пополнял сам, успешно зарабатывая на трансферах. Привлекать в команду талантливых и перспективных игроков, раскручивать их, а затем продавать за гораздо большую стоимость стало фирменным стилем Газизова.
Который, в силу этого обстоятельства, привлек внимание руководства московского «Спартака», на определенный срок «слетав в командировку» в именитый клуб. Вернувшись в родные пенаты, Шамиль Газизов обнаружил, что в родной Башкирии из-за смены руководства Республики во многом поменялся и вектор развития футбола. Безусловная любовь к хоккею власть имущих регулярно выходила боком «Уфе». Команда еще какое-то время держалась на плаву, но весной 2022-го года все-таки покинула РПЛ, а сезоном позже — и ФНЛ.
При этом Газизову в это время настойчиво намекали, что его период пребывания в клубе подходит к концу. В итоге он благополучно отправился поднимать махачкалинское «Динамо», а в число учредителей клуба вошла Республика Башкортостан с непосредственным руководством «Уфой» министра спорта РБ Руслана Хабибова. Случилось это в октябре 2022-го — еще до вылета во второй дивизион. При этом был обозначен бюджет финансирования клуба на текущий сезон в ФНЛ: 200 миллионов рублей — бюджет Республики, и те же 200 — внебюджетные источники, плюс то, что зарабатывает клуб, что остается за рамками оглашенных цифр.
В июне 2023-го — после ухода Газизова — башкирский клуб обрел нового генерального директора в лице не местного специалиста Александра Егорова, имевшего не самый успешный послужной список в качестве топ-менеджера. Он проработал на своем посту лишь полгода, покинув его после нескольких отрицательных эпизодов. К примеру, в клубе периодически сообщалось о задержках зарплаты и работникам ФК, и спортсменам, но при этом одну из должностей в «Уфе» с солидным окладом занимал непосредственно сын генерального директора. Но ушел Егоров в итоге тихо, что называется, без особого скандала. После зимнего затишья к работе к должности гендира приступил Сергей Фельдман, уже работавший на тот момент в «Уфе» в другом качестве.
С той недавней поры и по сей день, по мнениям специалистов, в клубе имеет место определенный конфликт между ним и главным тренером команды Евгением Харлачевым, основной причиной которого является нынешняя трансферная политика ФК. Судя по результатам последних матчей календарного года, большинство футболистов заняли позицию своего наставника. И, несмотря на определенные обстоятельства, бьются на поле непосредственно за Харлачева…
По итогам сезона 2023/24 команда наконец совершила шаг вверх, вернувшись в ФНЛ, но интерес местных болельщиков практически иссяк. 15-тысячный «Нефтяник», несколько раз за свою пост-реконструкционную историю собиравший аншлаги, в последние годы заполнялся от силы на 1/5 вместимости трибун. Помимо отдаленности Арены от центра города, одной из основных причин многочисленных «проплешин» на секторах стадиона стал регулярный наплыв «варягов».
Игру коллектива во многом определяли и определяют приезжие футболисты, а многочисленные воспитанники местных спортшкол практически не востребованы. Фактически башкирские «кровинушки» — игроки и тренеры который год вынужденно покидают родной край, радуя своим мастерством любителей футбола других регионов. По скромным подсчетам, в настоящее время за пределами Республики успешно выступают более трех десятков профессиональных башкирских игроков. Год назад их список был представлен Министру спорта РБ, но какой-то реакции не последовало. В настоящее время тенденция оттока доморощенных спортсменов продолжается, а в составе ФК «Уфа» постоянно играет только один местный воспитанник — Мигран Агеян.
Стоит отметить, что сразу после вылета из Премьер-лиги в сми стали регулярно муссироваться слухи о том, что клуб вообще может потерять профессиональный статус из-за ухода крупных спонсоров и финансовых трудностей. Дошло даже до того, что «Уфа» выставила на продажу свой клубный автобус, стоимость которого оценивалась в 24,7 миллиона рублей. Причиной такого радикального шага стала определенная задолженность за аренду стадиона «Нефтяник». Именно тогда всерьез заговорили о сокращении клубного штата. А Глава региона Радий Хабиров достаточно резко публично отозвался об «Уфе» во время одной из своих прямых линий. В частности, он отметил, что за 10 лет существования спортивного проекта в него вложили 7 миллиардов рублей из бюджета Республики, фактически — от администрации города через Фонд социальных целевых программ, но ему «смотреть не хочется», как играет в настоящее время команда.
В целом за 2023-й ФК «Уфа» понесла убытки в размере 4,5 млн рублей. Как следовало из финансового отчета, это был первый календарный год в истории клуба, который стал убыточным. Официальная цифра сложилась следующим образом: годовая выручка ФК составила 46,8 млн, прочие доходы — 17 млн рублей. После вычета расходов (57,6 млн) и налоговых выплат и был обозначен итоговый убыток.
Подводя итоги 2024-го после завершения официальных игр команды, Сергей Фельдман отметил, что одной из главных причин не самого успешного выступления в ФНЛ стали скромные финансы клуба. Но, по его словам, бюджета должно хватить для выполнения задачи-минимум — сохранения прописки в Первом дивизионе. Сейчас «Уфа» наконец-то выползла из зоны вылета, впереди открытие зимнего трансферного окна, и здесь надежда болельщиков на долгожданный успех клубных селекционеров. После первых тренировочных сборов на базе родного манежа в планах башкирской дружины УТС в Турции. Но, как заявил гендир «Уфы», пока это не факт, так как все упирается в финансы.
Хотя с большой вероятностью можно говорить о том, что башкирский клуб не сможет отказаться от госфинансирования из республиканского бюджета. Иначе, как бы то ни было, профессиональному футболу в городе-миллионнике уже не в первый раз в истории придет летальный исход.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ