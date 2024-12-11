Ваш компьютер как новый: мастер-класс по чистке, который спасет от поломки

Posted 11 декабря, 06:03
Published 11 декабря, 06:03
Modified 11 декабря, 06:05
Updated 11 декабря, 06:05
Правильный уход за техникой — это не просто регулярная чистка. Это целая наука, где важен не только правильный инструмент, но и внимательность, аккуратность. От того, как именно ухаживать за компьютером, ноутбуком или смартфоном, зависит их долговечность и исправность. Многие из нас недооценили важность заботы о таких устройствах.
В этой статье будут рассмотрены основные этапы чистки и ухода за техникой, которые помогут избежать распространённых ошибок и продлить срок службы устройств.
Чистка компьютера — это не просто удаление пыли с внешней поверхности. Внутри устройства тоже накапливается мусор, который может мешать нормальной работе. Однако перед тем как начать, важно помнить об одном важном шаге — отключении техники от источника питания. Это правило касается не только десктопов, но и ноутбуков. Нужно обязательно отключить их от сети, а для дополнительной уверенности даже прожать кнопку включения, чтобы не осталось тока в системе. Так гарантируется безопасность работы с устройством.
После того как компьютер отключён, важно правильно выбрать инструменты для чистки. Здесь не подойдут пылесосы, так как они могут легко повредить незащищенные детали.
— Пылесос для компьютера — это очень рискованно. Даже если вы используете щеточку, вы можете случайно сорвать деталь, которая плохо закреплена, — объясняет эксперт компании DNS.
Лучше всего использовать кисточку, салфетки из микрофибры и специальный баллон с сжатым воздухом. Баллон с воздухом поможет убрать пыль с самых труднодоступных мест, но важно помнить, что при наклоне баллон может выбрасывать не воздух, а жидкость, что может повредить комплектующие.Особое внимание стоит уделить охлаждающим системам, таким как кулеры. Важно, чтобы при чистке вентиляторы не крутятся, иначе можно повредить их. Если вентилятор всё же вращается, нужно придерживать его пальцем, а затем аккуратно выдувать пыль с радиаторов. В некоторых случаях радиаторы можно аккуратно промыть под краном, если они не содержат медных частей.
Завершить чистку можно продувкой блока питания. Этот процесс следует выполнять осторожно, чтобы не повредить систему охлаждения или не нарушить гарантию устройства. После этого можно тщательно пройтись по контактам видеокарты и оперативной памяти, используя салфетки или специальные канцелярские щетки.
Чистка ноутбуков схожа с уходом за десктопами, но здесь есть свои особенности. Главное — не повредить компактные и хрупкие компоненты устройства. Первым делом нужно снять крышку и отсоединить батарею. После этого стоит прожать кнопку питания, чтобы удостовериться, что остаточного тока в системе не осталось.
В отличие от настольных ПК, ноутбуки могут иметь более сложную конструкцию системы охлаждения. В большинстве случаев потребуется разобрать устройство, чтобы добраться до вентиляторов и радиаторов. При этом важно быть аккуратным с проводами и не повредить их. Для чистки используем те же инструменты — кисточку, баллон с воздухом или компрессор.
— Если корпус устройства позволяет, можно очистить охлаждающую систему, не снимая её полностью, но в более сложных моделях без разборки не обойтись. Особенно важно обращать внимание на чистку вентиляционных решеток и выходных отверстий. После этого обязательно протрите поверхность экрана, ведь даже небольшие частицы пыли могут оставить неприятные следы, — рассказали эксперты канала «ПКбезпроблем»
Чистка экрана — это одно из самых деликатных заданий при уходе за техникой. Поверхность дисплея можно легко повредить, если не соблюдать осторожность. Начать нужно с удаления крупной пыли, которая может поцарапать поверхность. Для этого лучше использовать сжатый воздух или специальную грушу.
Важно помнить, что обычные салфетки или бумажные полотенца не подходят для чистки экрана, так как они могут оставить на поверхности царапины. Для очистки экрана лучше всего использовать специальные микрофибровые салфетки.
Они мягкие и не оставляют ворса, что позволяет безопасно очистить дисплей от загрязнений. Чтобы избавиться от разводов, можно использовать специальные жидкости для чистки экранов, но их нужно распылять не на сам экран, а на салфетку.
Смартфоны, как и другие устройства, требуют особого внимания. Важной частью ухода является чистка разъемов и динамиков.
— Многие забывают про чистку разъемов, и это может повлиять на работу устройства. Загрязнённые разъемы могут стать причиной плохого соединения и даже нарушить работу зарядки, — делится своим опытом эксперт компании DNS.
Для чистки разъемов идеально подойдут зубочистки или специальные щетки. Важно не использовать металлические предметы, такие как иголки или скрепки, так как они могут поцарапать контакты и даже привести к короткому замыканию.
С динамиками также нужно быть осторожным — здесь лучше использовать сжатый воздух, но без фанатизма, чтобы не повредить мембрану. Ликвидировать пыль и грязь можно с помощью мягкой щетки или специального средства для очистки.
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