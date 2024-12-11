Ваш компьютер как новый: мастер-класс по чистке, который спасет от поломки

Лучше всего использовать кисточку, салфетки из микрофибры и специальный баллон с сжатым воздухом. Баллон с воздухом поможет убрать пыль с самых труднодоступных мест, но важно помнить, что при наклоне баллон может выбрасывать не воздух, а жидкость, что может повредить комплектующие.Особое внимание стоит уделить охлаждающим системам, таким как кулеры. Важно, чтобы при чистке вентиляторы не крутятся, иначе можно повредить их. Если вентилятор всё же вращается, нужно придерживать его пальцем, а затем аккуратно выдувать пыль с радиаторов. В некоторых случаях радиаторы можно аккуратно промыть под краном, если они не содержат медных частей.