В Уфе состоялся форум, посвященный взаимодействию бизнеса и искусственного интеллекта

В рамках программы прошел обмен практическим опытом по внедрению ИИ в различные сферы бизнеса и производства, анализ текущих и будущих трендов в области AI-технологий, установление связей между предпринимателями, исследователями, инвесторами и стартапами для совместной работы над инновационными проектами и др.