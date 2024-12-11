В Уфе состоялся форум, посвященный взаимодействию бизнеса и искусственного интеллекта

Posted 11 декабря, 07:12
Published 11 декабря, 07:12
Modified 11 декабря, 07:14
Updated 11 декабря, 07:14
В рамках программы прошел обмен практическим опытом по внедрению ИИ в различные сферы бизнеса и производства, анализ текущих и будущих трендов в области AI-технологий, установление связей между предпринимателями, исследователями, инвесторами и стартапами для совместной работы над инновационными проектами и др.
— Мы живем в век цифровой экономики и в последние несколько лет появляется новый тип обращений, которые связаны с нарушением прав предпринимателей в цифровой сфере, — подчеркнула Ирина Евгеньевна. — Поэтому мне очень важно, чтобы такие экспертные площадки начали работать, чтобы мы обсуждали те проблемы, которые у нас появляются в связи с возникновением новых правоотношений.
Так, участники форума узнали, что технологии искусственного интеллекта успешно применяются в бизнесе, среди основных направлений — обслуживание клиентов с помощью ботов, ИИ-тренеры для продаж, создания видео и текстов, робототехника как инструмент в подготовке инженерных кадров и т. д.
Также речь шла об объединении научных исследований с потребностями реального сектора экономики. Вклад в это вносит, в том числе, ТПП РБ, совместно с Евразийским НОЦ создающая инновационные проекты для повышения конкурентоспособности местных компаний.