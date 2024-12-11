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Posted 11 декабря, 07:12

Published 11 декабря, 07:12

Modified 11 декабря, 07:14

Updated 11 декабря, 07:14

В Уфе состоялся форум, посвященный взаимодействию бизнеса и искусственного интеллекта

В Уфе состоялся форум, посвященный взаимодействию бизнеса и искусственного интеллекта

11 декабря 2024, 07:12
Фото: ТПП РБ.
В форуме приняла участие бизнес-омбудсмен РБ Ирина Абрамова, а также представители Министерства цифрового развития государственного управления РБ, Торгово-промышленной палаты РБ и др.

В рамках программы прошел обмен практическим опытом по внедрению ИИ в различные сферы бизнеса и производства, анализ текущих и будущих трендов в области AI-технологий, установление связей между предпринимателями, исследователями, инвесторами и стартапами для совместной работы над инновационными проектами и др.

— Мы живем в век цифровой экономики и в последние несколько лет появляется новый тип обращений, которые связаны с нарушением прав предпринимателей в цифровой сфере, — подчеркнула Ирина Евгеньевна. — Поэтому мне очень важно, чтобы такие экспертные площадки начали работать, чтобы мы обсуждали те проблемы, которые у нас появляются в связи с возникновением новых правоотношений.
Фото: ТПП РБ

Так, участники форума узнали, что технологии искусственного интеллекта успешно применяются в бизнесе, среди основных направлений — обслуживание клиентов с помощью ботов, ИИ-тренеры для продаж, создания видео и текстов, робототехника как инструмент в подготовке инженерных кадров и т. д.

Также речь шла об объединении научных исследований с потребностями реального сектора экономики. Вклад в это вносит, в том числе, ТПП РБ, совместно с Евразийским НОЦ создающая инновационные проекты для повышения конкурентоспособности местных компаний.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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