В Уфе растет спрос на древнее знание

В последние годы восточные языки, особенно арабский, становятся настоящим трендом среди уфимцев. Как рассказал и. о. заведующего кафедры тюркской и восточной филологии Башкирского педагогического университета Айтуган Куланчин, интерес к этому языку объясняется множеством факторов. Арабский язык — это средство общения для 400 миллионов людей в более чем 20 странах мира.