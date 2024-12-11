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Posted 11 декабря, 06:59

Published 11 декабря, 06:59

Modified 11 декабря, 07:01

Updated 11 декабря, 07:01

В Уфе растет спрос на древнее знание

В Уфе растет спрос на древнее знание

11 декабря 2024, 06:59
Фото: 1MI.
Изучение арабского языка в Уфе набирает популярность, и это не случайно, сообщает в среду, 11 декабря, «UfacityNews».

В последние годы восточные языки, особенно арабский, становятся настоящим трендом среди уфимцев. Как рассказал и. о. заведующего кафедры тюркской и восточной филологии Башкирского педагогического университета Айтуган Куланчин, интерес к этому языку объясняется множеством факторов. Арабский язык — это средство общения для 400 миллионов людей в более чем 20 странах мира.

— Когда мы говорим об арабском языке, важно отметить его значимость не только как официального языка в 20 странах, но и как разговорного в ряде стран, — подчеркивает Куланчин.

Для многих уфимцев изучение арабского языка открывает двери в мир путешествий. Египет и Объединенные Арабские Эмираты — популярные направления для туристов из России. Знание языка может значительно облегчить общение с местными жителями и сделать поездку более насыщенной и увлекательной.

Однако не только туризм способствует росту интереса к арабскому языку, считают специалисты. Для мусульман изучение этого языка имеет особое значение: он является языком священного Корана. Кроме того, в Башкирии, где много жителей исповедует ислам, изучение арабского языка становится важным элементом культурной идентичности.

Уфимцы помогли России своими копейками
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Как ранее сообщал Mkset, за время акции «Монетная неделя» жители Башкортостана сдали более 250 тысяч монет на сумму больше миллиона рублей.

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