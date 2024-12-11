В Уфе растет спрос на древнее знание

Posted 11 декабря, 06:59
Published 11 декабря, 06:59
Modified 11 декабря, 07:01
Updated 11 декабря, 07:01
В последние годы восточные языки, особенно арабский, становятся настоящим трендом среди уфимцев. Как рассказал и. о. заведующего кафедры тюркской и восточной филологии Башкирского педагогического университета Айтуган Куланчин, интерес к этому языку объясняется множеством факторов. Арабский язык — это средство общения для 400 миллионов людей в более чем 20 странах мира.
— Когда мы говорим об арабском языке, важно отметить его значимость не только как официального языка в 20 странах, но и как разговорного в ряде стран, — подчеркивает Куланчин.
Для многих уфимцев изучение арабского языка открывает двери в мир путешествий. Египет и Объединенные Арабские Эмираты — популярные направления для туристов из России. Знание языка может значительно облегчить общение с местными жителями и сделать поездку более насыщенной и увлекательной.
Однако не только туризм способствует росту интереса к арабскому языку, считают специалисты. Для мусульман изучение этого языка имеет особое значение: он является языком священного Корана. Кроме того, в Башкирии, где много жителей исповедует ислам, изучение арабского языка становится важным элементом культурной идентичности.
Как ранее сообщал Mkset, за время акции «Монетная неделя» жители Башкортостана сдали более 250 тысяч монет на сумму больше миллиона рублей.