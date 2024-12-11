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Posted 11 декабря, 06:10

Published 11 декабря, 06:10

Modified 11 декабря, 06:12

Updated 11 декабря, 06:12

В Уфе прошел IV Межрегиональный форум экспертов

В Уфе прошел IV Межрегиональный форум экспертов

11 декабря 2024, 06:10
Фото: ТПП РБ.
В ТПП РБ прошел IV Межрегиональный форум экспертов, собравший на одной площадке профессионалов со всей России.

Участниками мероприятия в рамках Международной недели бизнеса стали более 180 человек. Речь на форуме шла о предупреждении и выявлении фактов корпоративного мошенничества, о проблемах законодательства и судебной практики, о финансово-экономической экспертизе в банкротстве юридических лиц. Также были обсуждены ы экономические споры, налоговое право в арбитражном и уголовном процессе, вопросы безопасности в сфере уголовной ответственности руководителей и бенефициаров бизнеса, проблемы правового регулирования вещных прав на недвижимость.

Фото: ТПП РБ

В качестве спикеров выступили эксперты и представители судебной системы. Благодаря интерактивному формату мероприятия, разговор получился живым и конструктивным, а стороны обменялись полезными юридическими практиками и обсудили перспективы развития совместных проектов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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