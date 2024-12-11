В Уфе прошел IV Межрегиональный форум экспертов

Участниками мероприятия в рамках Международной недели бизнеса стали более 180 человек. Речь на форуме шла о предупреждении и выявлении фактов корпоративного мошенничества, о проблемах законодательства и судебной практики, о финансово-экономической экспертизе в банкротстве юридических лиц. Также были обсуждены ы экономические споры, налоговое право в арбитражном и уголовном процессе, вопросы безопасности в сфере уголовной ответственности руководителей и бенефициаров бизнеса, проблемы правового регулирования вещных прав на недвижимость.