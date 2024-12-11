«В городе выпала месячная норма осадков»

Posted 11 декабря, 20:02
Published 11 декабря, 20:02
Modified 11 декабря, 20:59
Updated 11 декабря, 20:59
Так, в Благовещенском районе Башкирии за сутки, «в первый же снегопад», выпала месячная норма осадков — об этом заявила у себя на ресурсах глава муниципалитета Анна Карабанова.
Чиновница указала на то, что при сильных снегопадов на работу коммунальщиков отправляют уже в 04:00. Сложившиеся погодные условия Карабанова назвала большой проверкой для ответственных служб, а также напомнила, что впереди регион ждёт ещё одна неделя снегопадов.
Ранее, как сообщал Mkset, власти Уфы отправили около 700 уфимцев на борьбу с последствиями снегопадов.