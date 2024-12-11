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Posted 11 декабря, 20:02

Published 11 декабря, 20:02

Modified 11 декабря, 20:59

Updated 11 декабря, 20:59

Аномальные снегопады идут в Башкирии

«В городе выпала месячная норма осадков»

11 декабря 2024, 20:02
Фото: 1MI.

Аномальные снегопады идут в Башкирии

Башкортостанские чиновники отчитываются о борьбе с последствиями обильных снегопадов в регионе в среду, 11 декабря.

Так, в Благовещенском районе Башкирии за сутки, «в первый же снегопад», выпала месячная норма осадков — об этом заявила у себя на ресурсах глава муниципалитета Анна Карабанова.

Чиновница указала на то, что при сильных снегопадов на работу коммунальщиков отправляют уже в 04:00. Сложившиеся погодные условия Карабанова назвала большой проверкой для ответственных служб, а также напомнила, что впереди регион ждёт ещё одна неделя снегопадов.

На борьбу со снегом бросили более 700 уфимцев
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Ранее, как сообщал Mkset, власти Уфы отправили около 700 уфимцев на борьбу с последствиями снегопадов.

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