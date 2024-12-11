«В городе выпала месячная норма осадков»

Чиновница указала на то, что при сильных снегопадов на работу коммунальщиков отправляют уже в 04:00. Сложившиеся погодные условия Карабанова назвала большой проверкой для ответственных служб, а также напомнила, что впереди регион ждёт ещё одна неделя снегопадов.