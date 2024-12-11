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Posted 10 декабря, 21:02

Published 10 декабря, 21:02

Modified 10 декабря, 21:04

Updated 10 декабря, 21:04

В Башкирии завели уголовное дело из-за обращения к Путину

В Башкирии завели уголовное дело из-за обращения к Путину

10 декабря 2024, 21:02
Фото: 1MI.
Следственные органы обратили внимание на скандал в Региональной строительной компании (РСК) — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, как сообщал Mkset, сотрудники предприятия рассказали о массовых увольнениях рабочих, трудившихся на одном из объектов — участка трассы М-12 в Башкирии. Со слов пострадавших, компания на протяжении трёх месяцев оставляла сотрудников без зарплаты.

Трассу М-12 в Башкирии строили за еду
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Ранее проверку по факту обращения рабочих инициировала прокуратура. Во вторник, 10 декабря, следователи завели уголовное дело о невыплате зарплаты.

— В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью дачи правовой оценки действиям руководства компании и скорейшему возмещению имеющейся задолженности, — гласит релиз СК.
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