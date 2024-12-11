В Башкирии завели уголовное дело из-за обращения к Путину

Напомним, как сообщал Mkset, сотрудники предприятия рассказали о массовых увольнениях рабочих, трудившихся на одном из объектов — участка трассы М-12 в Башкирии. Со слов пострадавших, компания на протяжении трёх месяцев оставляла сотрудников без зарплаты.