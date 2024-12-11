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Posted 11 декабря, 05:33

Published 11 декабря, 05:33

Modified 11 декабря, 06:45

Updated 11 декабря, 06:45

Минобр Башкирии рекомендовал школам даты зимних каникул

В Башкирии раскрыли даты зимних каникул для школьников

11 декабря 2024, 05:33
Фото: Нейросеть. Изображение Midjourney.

Минобр Башкирии рекомендовал школам даты зимних каникул

Сюжет
Дети
В обычных школах дети будут отдыхать 14 дней, сообщили в министерстве образования и науки республики, в среду 11 декабря.

Министерство рекомендовало образовательным учреждениям установить новогодние каникулы с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Если школы практикуют модульное образование по пять недель, то они отправят учеников на отдых с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. То есть в таком случае школьные каникулы совпадут с выходными днями их работающих родителей.

Напомним, что в Башкирии, по данным Росстата на начало этого года, в 1294 школах учатся более 523 тысяч учеников.

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Добавим, что школы имеют право самостоятельно устанавливать конкретные сроки каникул, поэтому родителям стоит поинтересоваться о точных датах отдыха детей от учебы на официальном сайте учебного заведения.

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