В Башкирии раскрыли даты зимних каникул для школьников

Posted 11 декабря, 05:33
Published 11 декабря, 05:33
Modified 11 декабря, 06:45
Updated 11 декабря, 06:45
Министерство рекомендовало образовательным учреждениям установить новогодние каникулы с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Если школы практикуют модульное образование по пять недель, то они отправят учеников на отдых с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. То есть в таком случае школьные каникулы совпадут с выходными днями их работающих родителей.
Напомним, что в Башкирии, по данным Росстата на начало этого года, в 1294 школах учатся более 523 тысяч учеников.
Добавим, что школы имеют право самостоятельно устанавливать конкретные сроки каникул, поэтому родителям стоит поинтересоваться о точных датах отдыха детей от учебы на официальном сайте учебного заведения.