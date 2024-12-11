В Башкирии раскрыли даты зимних каникул для школьников

Министерство рекомендовало образовательным учреждениям установить новогодние каникулы с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Если школы практикуют модульное образование по пять недель, то они отправят учеников на отдых с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. То есть в таком случае школьные каникулы совпадут с выходными днями их работающих родителей.



Напомним, что в Башкирии, по данным Росстата на начало этого года, в 1294 школах учатся более 523 тысяч учеников.