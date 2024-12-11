В Башкирии обман с сахаром обернулся тюремным заключением

Однако реальность оказалась далека от обещаний: у обвиняемой не было никаких возможностей для выполнения взятых на себя обязательств. Также в это время, женщина взяла в аренду автомобиль марки «Фольксваген Поло» и продала его третьим лицам, причинив владельцу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Несмотря на свои действия и предыдущие судимости за аналогичные преступления, подсудимая не признала свою вину.