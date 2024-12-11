В Башкирии обман с сахаром обернулся тюремным заключением

Posted 11 декабря, 11:53
Published 11 декабря, 11:53
Modified 11 декабря, 15:17
Updated 11 декабря, 15:17
Как стало известно, 47-летняя женщина была признана виновной в мошенничестве и растрате, сумев обмануть девять человек на сумму свыше 5 миллионов рублей. Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 год женщина активно использовала доверие своих друзей и знакомых. Она убеждала их передать ей деньги под предлогом выгодной покупки сахарного песка со значительной скидкой.
Однако реальность оказалась далека от обещаний: у обвиняемой не было никаких возможностей для выполнения взятых на себя обязательств. Также в это время, женщина взяла в аренду автомобиль марки «Фольксваген Поло» и продала его третьим лицам, причинив владельцу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Несмотря на свои действия и предыдущие судимости за аналогичные преступления, подсудимая не признала свою вину.
Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил женщине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На момент написания материала, приговор не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пациентов онкоцентров обманули на миллионы рублей, обещая излечить «чудо-лекарством» от рака.