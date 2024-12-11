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Posted 11 декабря, 11:53

Published 11 декабря, 11:53

Modified 11 декабря, 15:17

Updated 11 декабря, 15:17

Сахарное мошенничество вскрыли в Башкортостане

В Башкирии обман с сахаром обернулся тюремным заключением

11 декабря 2024, 11:53
Фото: 1MI.

Сахарное мошенничество вскрыли в Башкортостане

В Стерлитамаке суд вынес приговор женщине, которая обманом завладела деньгами своих знакомых и даже продала арендованный автомобиль, сообщает в среду, 11 декабря, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, 47-летняя женщина была признана виновной в мошенничестве и растрате, сумев обмануть девять человек на сумму свыше 5 миллионов рублей. Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 год женщина активно использовала доверие своих друзей и знакомых. Она убеждала их передать ей деньги под предлогом выгодной покупки сахарного песка со значительной скидкой.

Однако реальность оказалась далека от обещаний: у обвиняемой не было никаких возможностей для выполнения взятых на себя обязательств. Также в это время, женщина взяла в аренду автомобиль марки «Фольксваген Поло» и продала его третьим лицам, причинив владельцу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Несмотря на свои действия и предыдущие судимости за аналогичные преступления, подсудимая не признала свою вину.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил женщине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На момент написания материала, приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пациентов онкоцентров обманули на миллионы рублей, обещая излечить «чудо-лекарством» от рака.

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