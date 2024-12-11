В Башкирии горит тюрьма

Posted 11 декабря, 13:05
Published 11 декабря, 13:05
Modified 11 декабря, 15:14
Updated 11 декабря, 15:14
Очевидцы поделились шокирующими кадрами пожара в тюрьме, которая находится на 152-м км трассы Оренбург — Уфа в Башкирии, рядом с городом Салават.
На кадрах очевидцев видно, что в результате пожара, охватившего здание тюрьмы, над крышей клубится густой черный дым, который поднимается высоко в небо и заметен за несколько километров.
По предварительным данным МЧС, возгорание произошло в здании пилорамы, находящейся на территории колонии. Подробностей и информации о пострадавших на момент написания материала не поступало.
Здание пилорамы — это сооружение для переработки древесины. Внутри находятся машины, которые распиливают бревна на доски и брусья.
Очевидцы сообщают, что дым видно за несколько километров от здания колонии. Как поделились с Mkset местные жители, пожар в тюрьме вызывает опасения у горожан за безопасность других сооружений.
Ранее Mkset сообщал о жестокой расправе в Башкирии, когда уфимец решил поджечь бывшую возлюбленную в ее собственном доме.