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Posted 11 декабря, 13:05

Published 11 декабря, 13:05

Modified 11 декабря, 15:14

Updated 11 декабря, 15:14

В Башкирии горит тюрьма

В Башкирии горит тюрьма

11 декабря 2024, 13:05
Фото: tg/Mash Batash.
Пожар произошел на территории исправительной колонии №4 УФСИН России по Республике Башкортостан в Салавате, сообщило республиканское управление МЧС в среду, 11 декабря.

Очевидцы поделились шокирующими кадрами пожара в тюрьме, которая находится на 152-м км трассы Оренбург — Уфа в Башкирии, рядом с городом Салават.

Видео: tg/Mash Batash.

На кадрах очевидцев видно, что в результате пожара, охватившего здание тюрьмы, над крышей клубится густой черный дым, который поднимается высоко в небо и заметен за несколько километров.

По предварительным данным МЧС, возгорание произошло в здании пилорамы, находящейся на территории колонии. Подробностей и информации о пострадавших на момент написания материала не поступало.

Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

Здание пилорамы — это сооружение для переработки древесины. Внутри находятся машины, которые распиливают бревна на доски и брусья.

Очевидцы сообщают, что дым видно за несколько километров от здания колонии. Как поделились с Mkset местные жители, пожар в тюрьме вызывает опасения у горожан за безопасность других сооружений.

Ранее Mkset сообщал о жестокой расправе в Башкирии, когда уфимец решил поджечь бывшую возлюбленную в ее собственном доме.

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