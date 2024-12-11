Умеют ли собаки плакать? Правда о чувствах наших питомцев

Многие хозяева убеждены, что их собака может плакать от грусти или обиды, как человек. На видео и фотографиях в интернете легко найти кадры, где собаки выглядят словно в слезах. Но так ли это на самом деле? Могут ли животные проливать слезы, испытывая сильные эмоции?

Собаки — существа эмоциональные. Они выражают свои чувства с помощью движений тела, лая или даже воя. Виляние хвостом, опущенные уши или отклоненная голова — всё это сигналы, которые питомец подает хозяину. Но слезы в их арсенале не являются способом выражения эмоций. — Конечно, когда живешь бок о бок с собакой, она становится тебе как член семьи. Зачастую, очеловечивая питомца, собаковод проводит аналогию своих чувств и чувств животного. Отсюда и мифы про то, что собаки ревнуют, мстят или плачут, — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. На самом деле, слезы у собак выполняют исключительно физиологическую функцию: они защищают глаза от загрязнений и увлажняют роговицу. Если у собаки текут слезы, это повод насторожиться и обратиться к ветеринару. Причиной может быть аллергия, воспаление или даже попадание инородного тела в глаз. Как собаки выражают эмоции . Фото: Изображение Midjourney Как собаки выражают эмоции Чтобы понять, что чувствует ваша собака, нужно обращать внимание на её поведение и язык тела. Например: Стресс: если питомец начинает избегать контакта, отворачивается, прижимает уши или горбится, это может быть сигналом напряжения. Такие изменения поведения часто сопровождаются зеванием или облизыванием морды.

Радость: у веселой собаки расслаблено тело, хвост активно виляет, уши слегка прижаты, а она сама может издавать тихие звуки, переходя на гавканье.

Страх или подчинение: когда собака ложится на спину, это не всегда означает, что она хочет ласки. Иногда такая поза — признак страха или попытки показать свою покорность.

Возбуждение: виляющий хвост может говорить не только о радости, но и о предстоящем конфликте. Если хвост высоко поднят, сам питомец принял боевую стойку, а шерсть на загривке стоит дыбом, собака чувствует себя уверенно и готова к защите. Важно ли не очеловечивать собаку Когда хозяин приписывает питомцу человеческие черты, это может приводить к недоразумениям. Например, расстройство собаки из-за недополученного лакомства часто воспринимается как обида. Или чувство вины за съеденные тапки принимают за осознание своих действий. На самом деле животное просто реагирует на настроение владельца. Чтобы лучше понимать свою собаку, нужно наблюдать за её поведением и правильно интерпретировать сигналы. Это поможет выстроить гармоничные отношения и избежать ненужных заблуждений. Собаки не плачут, как люди, но это не делает их чувства менее глубокими. Просто у них свой, уникальный способ говорить с нами, а нам нужно приложить усилие, чтобы понять нашего четырехлапого друга. Ранее эксперты рассказали, что чувствуют ваши собаки под бой курантов. Сюрприз с хвостиком: что делать, если вам подарили собаку? Узнать подробнее Читайте также: Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак? От хвоста до лап: как собаки проходят собачьи выставки Закалить или закутать: спасаем собаку от холода без фатальных ошибок