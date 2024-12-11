Уфимский врач погиб на СВО

Posted 11 декабря, 05:41
Published 11 декабря, 05:41
Modified 11 декабря, 05:43
Updated 11 декабря, 05:43
В Кировском районе Уфы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о Михаиле Владимировиче Каменеве, который отдал свою жизнь за Родину, выполняя долг на специальной военной операции.
Михаил Каменев родился 27 сентября 1975 года в Уфе. С ранних лет он мечтал стать врачом, и после окончания средней школы № 3 в 1992 году поступил в Башкирский государственный медицинский университет, который успешно закончил в 1997 году. С 2002 года он работал хирургом в Республиканской клинической больнице имени Куватова, продолжая традиции своей семьи — его отец также был врачом и заведующим отделением грудной хирургии.
С началом специальной военной операции Михаил стал командиром медицинского взвода и с марта по май 2023 года вместе с другими врачами-добровольцами из Башкортостана оказывал помощь раненым бойцам в Донецкой Народной Республике. Его работа была не только важной, но и опасной. В процессе эвакуации раненых Михаил Каменев трагически погиб. За проявленный героизм и самоотверженность он был посмертно награжден Орденом Мужества и Орденом Шаймуратова.
— Мы гордимся Михаилом Владимировичем, и память о нем живет в наших сердцах, — отметил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.