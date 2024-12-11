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Posted 11 декабря, 05:41

Published 11 декабря, 05:41

Modified 11 декабря, 05:43

Updated 11 декабря, 05:43

Уфимский врач погиб на СВО

Уфимский врач погиб на СВО

11 декабря 2024, 05:41
Фото: tg/Илвир Нурдавлятов.
В День Героев Отечества в Уфе открыли мемориальную доску в честь врача, погибшего на специальной военной операции, сообщает в среду, 11 декабря, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

В Кировском районе Уфы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о Михаиле Владимировиче Каменеве, который отдал свою жизнь за Родину, выполняя долг на специальной военной операции.

Михаил Каменев родился 27 сентября 1975 года в Уфе. С ранних лет он мечтал стать врачом, и после окончания средней школы № 3 в 1992 году поступил в Башкирский государственный медицинский университет, который успешно закончил в 1997 году. С 2002 года он работал хирургом в Республиканской клинической больнице имени Куватова, продолжая традиции своей семьи — его отец также был врачом и заведующим отделением грудной хирургии.

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С началом специальной военной операции Михаил стал командиром медицинского взвода и с марта по май 2023 года вместе с другими врачами-добровольцами из Башкортостана оказывал помощь раненым бойцам в Донецкой Народной Республике. Его работа была не только важной, но и опасной. В процессе эвакуации раненых Михаил Каменев трагически погиб. За проявленный героизм и самоотверженность он был посмертно награжден Орденом Мужества и Орденом Шаймуратова.

— Мы гордимся Михаилом Владимировичем, и память о нем живет в наших сердцах, — отметил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.
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Как ранее сообщал Mkset, уфимец, ушедший на СВО добровольцем, напишет книгу о военных действиях.

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