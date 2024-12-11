Уфимский врач погиб на СВО

Михаил Каменев родился 27 сентября 1975 года в Уфе. С ранних лет он мечтал стать врачом, и после окончания средней школы № 3 в 1992 году поступил в Башкирский государственный медицинский университет, который успешно закончил в 1997 году. С 2002 года он работал хирургом в Республиканской клинической больнице имени Куватова, продолжая традиции своей семьи — его отец также был врачом и заведующим отделением грудной хирургии.