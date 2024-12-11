Уфимский самолет лишился двигателя в небе

Лайнер выполнял рейс из Паттайи в Уфу. Случилось происшествие над Самарской областью — экипаж в полёте сообщил об отказе правого двигателя воздушного судна. Тем не менее было принято решение продолжить рейс и совершить посадку в аэропорту им. Мустая Карима с одним двигателем. Прибыл в воздушную гавань самолёт, в конце концов, успешно и без инцидентов. Известно, что эксплуатировался лайнер компанией «Азур-Эйр».