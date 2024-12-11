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Posted 10 декабря, 21:02

Published 10 декабря, 21:02

Modified 10 декабря, 21:04

Updated 10 декабря, 21:04

Уфимский самолет лишился двигателя в небе

Уфимский самолет лишился двигателя в небе

10 декабря 2024, 21:02
Фото: 1MI.
У воздушного судна, летевшего в столицу Башкирии, случился отказ оборудования прямо в полёте — сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Лайнер выполнял рейс из Паттайи в Уфу. Случилось происшествие над Самарской областью — экипаж в полёте сообщил об отказе правого двигателя воздушного судна. Тем не менее было принято решение продолжить рейс и совершить посадку в аэропорту им. Мустая Карима с одним двигателем. Прибыл в воздушную гавань самолёт, в конце концов, успешно и без инцидентов. Известно, что эксплуатировался лайнер компанией «Азур-Эйр».

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Ранее Mkset сообщал о том, что другой самолёт, летевший в Уфу, подал сигнал бедствия в небе.

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