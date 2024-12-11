Участковый продал Башкирию за ₽30`000

Posted 11 декабря, 17:18
Published 11 декабря, 17:18
Modified 11 декабря, 21:06
Updated 11 декабря, 21:06
На сделку ответственный за лесное хозяйство под Старосубхангулово пошёл в марте 2024 года. Местный житель, оформивший ИП и занимавшийся заготовкой деревьев, незаконно вырубал лес в окрестностях села — лесничий сам предложил бизнесмену не составлять протокол, а взамен требовал с нарушителя ₽15`000.
Спустя полгода «деловых отношений» мужчина пришёл за доплатой, потребовав уже ₽50 тысяч, однако в итоге снова согласился на цену в ₽15`000.
— По месту работы подозреваемого был произведен обыск, мужчина был задержан. По факту получения взятки <…> возбуждено уголовное дело, — прокомментировали Mkset в МВД.