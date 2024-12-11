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Posted 11 декабря, 17:18

Published 11 декабря, 17:18

Modified 11 декабря, 21:06

Updated 11 декабря, 21:06

Лесничий разрешал рубить лес в Башкирии за взятки

Участковый продал Башкирию за ₽30`000

11 декабря 2024, 17:18
Фото: 1MI.

Лесничий разрешал рубить лес в Башкирии за взятки

В Бурзянском районе Башкортостана 56-летний участковый лесничий закрывал глаза на незаконную вырубку леса — сообщили Mkset в башкортостанских управлениях МВД и Следственного комитета в среду, 11 декабря.

На сделку ответственный за лесное хозяйство под Старосубхангулово пошёл в марте 2024 года. Местный житель, оформивший ИП и занимавшийся заготовкой деревьев, незаконно вырубал лес в окрестностях села — лесничий сам предложил бизнесмену не составлять протокол, а взамен требовал с нарушителя ₽15`000.

Спустя полгода «деловых отношений» мужчина пришёл за доплатой, потребовав уже ₽50 тысяч, однако в итоге снова согласился на цену в ₽15`000.

— По месту работы подозреваемого был произведен обыск, мужчина был задержан. По факту получения взятки <…> возбуждено уголовное дело, — прокомментировали Mkset в МВД.
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Туймазами браконьеры незаконно убили взрослого лося.

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