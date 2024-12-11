Участковый продал Башкирию за ₽30`000

На сделку ответственный за лесное хозяйство под Старосубхангулово пошёл в марте 2024 года. Местный житель, оформивший ИП и занимавшийся заготовкой деревьев, незаконно вырубал лес в окрестностях села — лесничий сам предложил бизнесмену не составлять протокол, а взамен требовал с нарушителя ₽15`000.