Таксист из Башкирии сорвал джекпот в ₽1 млн

Posted 11 декабря, 04:46
Published 11 декабря, 04:46
Modified 11 декабря, 04:48
Updated 11 декабря, 04:48
Как стало известно, 9 декабря 2024 года для Александра, который четыре года назад начал свою карьеру в такси, стал счастливым днем. В ходе розыгрыша среди водителей, проходившего с 14 октября по 24 ноября, ему удалось стать счастливым обладателем 1 миллиона рублей.
Чтобы участвовать в этом конкурсе, водителям нужно было выполнить не менее десяти поездок по пассажирским тарифам. За каждые 30 выполненных поездок участник получал один купон на участие в розыгрыше. Чем больше купонов — тем выше шансы на победу. В итоге более 740 тысяч водителей со всей страны приняли участие в этой акции, и только один из них смог забрать главный приз.
— Я знал о розыгрыше, но даже не мог предположить, что стану победителем. Никогда раньше не выигрывал в подобных акциях, — рассказывает Александр.
Когда мужчина сообщил своей семье о выигрыше, они тоже не сразу поверили ему и подумали, что это всего лишь шутка. Теперь же они активно обсуждают, как лучше распорядиться выигранными деньгами. По словам победителя, он планирует приобрести новую машину и отложить часть средств на отпуск.
Кроме главного приза в размере 1 миллиона рублей, были разыграны и другие денежные суммы: десять участников получили по 100 тысяч рублей, пятнадцать — по 50 тысяч рублей. А еще три тысячи водителей стали обладателями промокодов на работу без комиссии.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии покупатель лотерейного билета выиграл ошеломительную сумму, однако не стал выходить на связь.