Таксист из Башкирии сорвал джекпот в ₽1 млн

Чтобы участвовать в этом конкурсе, водителям нужно было выполнить не менее десяти поездок по пассажирским тарифам. За каждые 30 выполненных поездок участник получал один купон на участие в розыгрыше. Чем больше купонов — тем выше шансы на победу. В итоге более 740 тысяч водителей со всей страны приняли участие в этой акции, и только один из них смог забрать главный приз.