Сотни уфимских туристов провели отпуск в аэропорту

Предновогодний отпуск уфимцев пошел явно не по плану: в понедельник, 9 декабря, порядка 300 туристов из Башкирии, в том числе с детьми, должны были отправиться на солнечный Пхукет из заснеженной Уфы. Однако после нескольких часов задержки рейса, туристов отправили домой ждать нового время вылета — 23:00 вторника, 10 декабря.