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Posted 11 декабря, 07:19

Published 11 декабря, 07:19

Modified 11 декабря, 15:39

Updated 11 декабря, 15:39

Рейс на Пхукет задержали в Уфе на двое суток

Сотни уфимских туристов провели отпуск в аэропорту

11 декабря 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.

Рейс на Пхукет задержали в Уфе на двое суток

Вместо пляжного отдыха на Пхукете уфимские туристы провели двое суток в городском аэропорту, сообщает тг-канал «Уфа с огоньком» в среду, 11 декабря.

Предновогодний отпуск уфимцев пошел явно не по плану: в понедельник, 9 декабря, порядка 300 туристов из Башкирии, в том числе с детьми, должны были отправиться на солнечный Пхукет из заснеженной Уфы. Однако после нескольких часов задержки рейса, туристов отправили домой ждать нового время вылета — 23:00 вторника, 10 декабря.

Вернувшиеся в аэропорт туристы улететь к пляжу вновь не смогли: рейс во второй раз перенесли. Три сотни уфимцев вместо отелей с белоснежными простынями вынуждены были ночевать в залах ожидания уфимского аэропорта.

Фото: tg/Уфа с огоньком

Инсайдеры сообщают, что авиакомпания Azur Air причины переноса рейса на двое суток не объяснила. Однако пресс-служба аэропорта поспешила обрадовать, что отпуск уфимцев всё же состоялся: туристы все-таки отправились на Пхукет в 6:00 в среду, 11 декабря.

Ранее Mkset сообщал, что на рейсе Таиланд — Уфа в небе у самолета отказал двигатель.

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Пхукет — это курорт в Таиланде, известный своими живописными пляжами, тропическим климатом и насыщенной ночной жизнью. Здесь можно наслаждаться разнообразными водными видами спорта, исследовать местные достопримечательности и отведать вкуснейшую тайскую кухню. Пхукет идеально подходит для как для активного, так и для спокойного отдыха на солнце.

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