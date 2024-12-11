Сотни уфимских туристов провели отпуск в аэропорту

Posted 11 декабря, 07:19
Published 11 декабря, 07:19
Modified 11 декабря, 15:39
Updated 11 декабря, 15:39
Предновогодний отпуск уфимцев пошел явно не по плану: в понедельник, 9 декабря, порядка 300 туристов из Башкирии, в том числе с детьми, должны были отправиться на солнечный Пхукет из заснеженной Уфы. Однако после нескольких часов задержки рейса, туристов отправили домой ждать нового время вылета — 23:00 вторника, 10 декабря.
Вернувшиеся в аэропорт туристы улететь к пляжу вновь не смогли: рейс во второй раз перенесли. Три сотни уфимцев вместо отелей с белоснежными простынями вынуждены были ночевать в залах ожидания уфимского аэропорта.
Инсайдеры сообщают, что авиакомпания Azur Air причины переноса рейса на двое суток не объяснила. Однако пресс-служба аэропорта поспешила обрадовать, что отпуск уфимцев всё же состоялся: туристы все-таки отправились на Пхукет в 6:00 в среду, 11 декабря.
Ранее Mkset сообщал, что на рейсе Таиланд — Уфа в небе у самолета отказал двигатель.
Пхукет — это курорт в Таиланде, известный своими живописными пляжами, тропическим климатом и насыщенной ночной жизнью. Здесь можно наслаждаться разнообразными водными видами спорта, исследовать местные достопримечательности и отведать вкуснейшую тайскую кухню. Пхукет идеально подходит для как для активного, так и для спокойного отдыха на солнце.