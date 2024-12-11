Сегодня в Уфе: день жестянщика, облавы ГАИ и послание Хабирова

Posted 11 декабря, 19:55
Published 11 декабря, 19:55
Modified 11 декабря, 21:01
Updated 11 декабря, 21:01
В Уфе в четверг, 12 декабря, ожидается облачная погода. Осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5°C… -7°C, днем 0°C… -2°C, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
В четверг, 12 декабря, в расписании «Уфаводоканала» указаны отключения воды в Кировском и Октябрьском районах города.
Всего речь идёт о 22 жилых домах, семи частных домах, общежитии УАТ, реабилитационном центре для детей и школе №127.
В Уфе остаётся закрытой половина Шакшинского моста. Как обещают власти города, две из четырёх полос переправы откроют к концу декабря, не называя конкретных дат. Напомним, сейчас на путепроводе ведётся капитальный ремонт.
Между тем на переправе в ближайшие дни запланированы ещё два перекрытия:
В четверг, 12 декабря, ГАИ планирует массовые рейды на дорогах города.
Автоинспекторами особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.
Предварительные итоги голосования Банка России об объекте на новой купюре в 1000₽ к полуночи на четверг, 12 декабря:
В четверг, 12 декабря, в 10:00 глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным посланием к региональному парламенту. Руководитель региона обозначит задачи «народных избранников» и республиканской администрации на 2025 год.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», на сайте Государственного Собрания — Курултая Башкортостана и на официальной странице Администрации Главы РБ в социальной сети «ВКонтакте».