mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 19:55

Published 11 декабря, 19:55

Modified 11 декабря, 21:01

Updated 11 декабря, 21:01

Сегодня в Уфе: день жестянщика, облавы ГАИ и послание Хабирова

Сегодня в Уфе: день жестянщика, облавы ГАИ и послание Хабирова

11 декабря 2024, 19:55
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram.
Ежедневный дайджест Mkset к четвергу, 12 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе в четверг, 12 декабря, ожидается облачная погода. Осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5°C… -7°C, днем 0°C… -2°C, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Отключения воды в Уфе

В четверг, 12 декабря, в расписании «Уфаводоканала» указаны отключения воды в Кировском и Октябрьском районах города.

С 10:00 до 17:00:

  • Октябрьской революции, 71, 73, 77, 77/1, 71/1, 73/2;
  • Первомайская площадь, 3, 3а-в, 5, 9а, 11.

С 11:00 до 19:00:

  • Набережная р. Уфы, 15, 15/1, 17, 17/1, 19;
  • Гагарина 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 26/1;
  • Бикбая 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 42/1, 40/1.

Всего речь идёт о 22 жилых домах, семи частных домах, общежитии УАТ, реабилитационном центре для детей и школе №127.

Перекрытия дорог в Уфе

В Уфе остаётся закрытой половина Шакшинского моста. Как обещают власти города, две из четырёх полос переправы откроют к концу декабря, не называя конкретных дат. Напомним, сейчас на путепроводе ведётся капитальный ремонт.

Между тем на переправе в ближайшие дни запланированы ещё два перекрытия:

  • С 23:00 11 декабря до 4:00 12 декабря перекроют движение в сторону Уфы.
  • С 23:00 11 декабря до 4:00 13 декабря будет закрыта полоса в сторону Шакши.

Проверки транспорта в Уфе

В четверг, 12 декабря, ГАИ планирует массовые рейды на дорогах города.

Автоинспекторами особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

Салават Юлаев на новой купюре

Предварительные итоги голосования Банка России об объекте на новой купюре в 1000₽ к полуночи на четверг, 12 декабря:

  1. Скоростной теплоход «Метеор» — 142,5 тыс. голосов;
  2. Дворец земледельцев (Казань) — 128,8 тыс. голосов;
  3. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа) — 107,5 тыс. голосов.

Послание Хабирова

В четверг, 12 декабря, в 10:00 глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным посланием к региональному парламенту. Руководитель региона обозначит задачи «народных избранников» и республиканской администрации на 2025 год.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», на сайте Государственного Собрания — Курултая Башкортостана и на официальной странице Администрации Главы РБ в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также:
Участковый продал Башкирию за ₽30 тысячДороги Башкирии превратятся в каток«Оборотня в погонах» задержали в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Рейды#Мелеуз#ГАИ#Салават Юлаев#Хабиров#Перекрытия дорог#Послание#Отключения воды#Купюра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика