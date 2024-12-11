Сборщикам пива в Башкирии грозит уголовное наказание

Posted 11 декабря, 10:44
Published 11 декабря, 10:44
Modified 11 декабря, 15:24
Updated 11 декабря, 15:24
Как ранее сообщал Mkset, 11 декабря утром в районе села Кандры фура с пивом врезалась в отбойник, и банки с пенным напитком разлетелись по дороге. Событие быстро стало вирусным: кто-то снял видео и разместил его в местном чате, и вскоре толпы людей устремились к месту происшествия для сбора пенной добычи.
Однако, по данным специалистов, сбор чужого имущества после ДТП может считаться кражей. В связи с этим начали распространяться слухи о том, что полиция начала обходить дома тех, кто был замечен на месте событий. В МВД по Республике Башкортостан прокомментировали данную ситуацию.
— До настоящего времени в полицию не поступало заявлений ни от водителя, ни от экспедитора о краже товара из фуры после ДТП, — сообщили представители пресс-службы МВД по РБ изданию Mkset.