Сборщикам пива в Башкирии грозит уголовное наказание

Однако, по данным специалистов, сбор чужого имущества после ДТП может считаться кражей. В связи с этим начали распространяться слухи о том, что полиция начала обходить дома тех, кто был замечен на месте событий. В МВД по Республике Башкортостан прокомментировали данную ситуацию.