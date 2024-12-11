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Posted 11 декабря, 10:44

Published 11 декабря, 10:44

Modified 11 декабря, 15:24

Updated 11 декабря, 15:24

Грузовик с пивом перевернулся в Башкортостане

Сборщикам пива в Башкирии грозит уголовное наказание

11 декабря 2024, 10:44
Фото: Рыбак Башкирии.

Грузовик с пивом перевернулся в Башкортостане

После аварии грузовика с пивом на трассе Уфа — Самара местные жители не смогли устоять перед соблазном и начали собирать рассыпавшиеся банки, сообщают в среду, 11 декабря, очевидцы в соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, 11 декабря утром в районе села Кандры фура с пивом врезалась в отбойник, и банки с пенным напитком разлетелись по дороге. Событие быстро стало вирусным: кто-то снял видео и разместил его в местном чате, и вскоре толпы людей устремились к месту происшествия для сбора пенной добычи.

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Однако, по данным специалистов, сбор чужого имущества после ДТП может считаться кражей. В связи с этим начали распространяться слухи о том, что полиция начала обходить дома тех, кто был замечен на месте событий. В МВД по Республике Башкортостан прокомментировали данную ситуацию.

— До настоящего времени в полицию не поступало заявлений ни от водителя, ни от экспедитора о краже товара из фуры после ДТП, — сообщили представители пресс-службы МВД по РБ изданию Mkset.
Фото: Рыбак Башкирии
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