РЭО: Самой экологичной стала семья из Подмосковья

Posted 11 декабря, 07:36
Published 11 декабря, 07:36
Modified 11 декабря, 07:36
Updated 11 декабря, 07:36
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, подчеркнул, что текущий год был объявлен Годом семьи, поэтому организаторы создали специальную номинацию «Экосемья» в рамках «Зеленой премии». Он отметил, что все конкурсные заявки были вдохновляющими и выбрать одного победителя было непросто. Об этом пишет 56orb.ru.
В итоге приз получила семья Квасовых, которые своим примером показали, что забота о природе — ответственность каждого. Их вклад в защиту природных ресурсов и соблюдение экологических норм вдохновляет жителей Рузы, а теперь о них узнает вся страна, сказал Буцаев.
Шесть лет назад Квасовы запустили проект «Школа раздельного сбора отходов», направленный на экологическое просвещение. В рамках этой инициативы проводятся бесплатные интерактивные занятия и мастер-классы по раздельному сбору мусора для людей всех возрастов. Школа проводит выездные уроки с собственным оборудованием, используя визуальные презентации и учебные материалы для демонстрации процесса сортировки отходов.
Ежегодно благодаря усилиям семьи в Рузе проводятся субботники, акции по уборке территории и экологические квесты для детей в лагерях дневного пребывания. В дополнение к этому они занимаются благоустройством захоронений воинов в Рузском округе Московской области.
Надежда рассказала, что ее семья активно участвует в экологических конкурсах и форумах, таких как международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest и выставка экопродукции «ЭкоГородЭкспо».
Квасовы постоянно пополняют свою домашнюю библиотеку книгами об экологии и экопривычках, стремясь включать экологически ответственные практики в повседневную жизнь.
Они также активно поддерживают различные инициативы, включая всероссийскую акцию по очистке водоемов «Вода России», акцию по кормлению зимующих птиц, ежегодную акцию «Сад памяти», а также акции по посадке леса в Московской области и сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».