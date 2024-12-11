РЭО: Самой экологичной стала семья из Подмосковья

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, подчеркнул, что текущий год был объявлен Годом семьи, поэтому организаторы создали специальную номинацию «Экосемья» в рамках «Зеленой премии». Он отметил, что все конкурсные заявки были вдохновляющими и выбрать одного победителя было непросто. Об этом пишет 56orb.ru.