mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 20:03

Published 11 декабря, 20:03

Modified 11 декабря, 20:59

Updated 11 декабря, 20:59

Хабиров посетил Бижбулякский район

Радий Хабиров показал самое главное

11 декабря 2024, 20:03
Фото: РИА Новости.

Хабиров посетил Бижбулякский район

Сюжет
Башкирский язык
Глава Башкортостана отчитался о рабочем визите в Бижбулякский район в среду, 11 декабря.

Так, в ходе поездки Радий Хабиров «перерезал ленточку» Дома культуры в деревне Кош-Елга. Учреждение ранее было закрыто из-за своего плачевного состояния на капитальный ремонт. К приезду главы региона там устроили целую программу представлений.

У себя в соцсетях Хабиров решил поделиться роликом, на котором исполняется гимн муниципалитета.

— В этом видео, по мне, самое главное в моей сегодняшней поездке. Гимн Бижбулякского района исполняется на пяти языках — русском, башкирском, татарском, чувашском и мордовском, — написал Хабиров.
Хабиров разрушил интригу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров назвал имена членов нового кабинета министров региона.

Читайте также:
Начальницу ФСИН в Уфе задержали за поборыМэр Уфы накормил всех пловомМэр Уфы позвал погулять с ним
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Капитальный ремонт#Башкирский язык#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Бижбулякский район#Русский язык#Дом культуры#Гимн
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика