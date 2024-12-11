Радий Хабиров показал самое главное

Так, в ходе поездки Радий Хабиров «перерезал ленточку» Дома культуры в деревне Кош-Елга. Учреждение ранее было закрыто из-за своего плачевного состояния на капитальный ремонт. К приезду главы региона там устроили целую программу представлений.