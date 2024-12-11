Радий Хабиров показал самое главное

Posted 11 декабря, 20:03
Published 11 декабря, 20:03
Modified 11 декабря, 20:59
Updated 11 декабря, 20:59
Так, в ходе поездки Радий Хабиров «перерезал ленточку» Дома культуры в деревне Кош-Елга. Учреждение ранее было закрыто из-за своего плачевного состояния на капитальный ремонт. К приезду главы региона там устроили целую программу представлений.
У себя в соцсетях Хабиров решил поделиться роликом, на котором исполняется гимн муниципалитета.
— В этом видео, по мне, самое главное в моей сегодняшней поездке. Гимн Бижбулякского района исполняется на пяти языках — русском, башкирском, татарском, чувашском и мордовском, — написал Хабиров.