Пожар унес жизнь инвалида в Уфе

Posted 11 декабря, 13:02
Published 11 декабря, 13:02
Modified 11 декабря, 15:15
Updated 11 декабря, 15:15
В Чесноковке загорелся бревенчатый частный дом. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили на месте происшествия тело 57-летнего мужчины. По предварительным данным, он был инвалидом и не мог передвигаться самостоятельно, что сделало его уязвимым в этой опасной ситуации.
Как выяснили дознаватели МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В доме было электрическое отопление, а также подключенный электрический обогреватель, который, вероятно, и стал источником беды. Несмотря на все усилия пожарных из муниципальной пожарной охраны Уфы, спасти мужчину не удалось.
Как ранее сообщал Mkset, в деревне Шланлы Аургазинского района произошел сильный пожар, в результате которого погибла 74-летняя женщина.