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Posted 11 декабря, 13:02

Published 11 декабря, 13:02

Modified 11 декабря, 15:15

Updated 11 декабря, 15:15

Пожар унес жизнь инвалида в Уфе

Пожар унес жизнь инвалида в Уфе

11 декабря 2024, 13:02
Фото: МЧС России по РБ.
В Кировском районе из-за неисправного обогревателя произошел пожар в одноэтажном доме, сообщают в среду, 11 декабря, МЧС России по РБ.

В Чесноковке загорелся бревенчатый частный дом. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили на месте происшествия тело 57-летнего мужчины. По предварительным данным, он был инвалидом и не мог передвигаться самостоятельно, что сделало его уязвимым в этой опасной ситуации.

Как выяснили дознаватели МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В доме было электрическое отопление, а также подключенный электрический обогреватель, который, вероятно, и стал источником беды. Несмотря на все усилия пожарных из муниципальной пожарной охраны Уфы, спасти мужчину не удалось.

Фото: МЧС России по РБ

Как ранее сообщал Mkset, в деревне Шланлы Аургазинского района произошел сильный пожар, в результате которого погибла 74-летняя женщина.

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