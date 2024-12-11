Пожар унес жизнь инвалида в Уфе

В Чесноковке загорелся бревенчатый частный дом. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили на месте происшествия тело 57-летнего мужчины. По предварительным данным, он был инвалидом и не мог передвигаться самостоятельно, что сделало его уязвимым в этой опасной ситуации.