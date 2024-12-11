Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

Posted 11 декабря, 09:09
Published 11 декабря, 09:09
Modified 11 декабря, 15:30
Updated 11 декабря, 15:30
Согласно прогнозам синоптиков, 12 декабря Башкортостан встретит облачную погоду с осадками в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах возможны сильные снегопады, метель, гололёд и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будут образовываться снежные заносы и снежный накат, а видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.
Температура воздуха ночью опустится до -4…-9°C, а по юго-востоку Башкирии даже до -14°C. Днем столбик термометра будет колебаться от 0 до -5°C. Ветер юго-западный с порывами до 18 м/с.
— На текущей неделе (9-15 декабря) активизация циклонической деятельности над Уралом принесет с собой снег различной интенсивности. Это значит, что высота снежного покрова увеличится — 9 декабря она была ниже климатической нормы на 7-11 см, — комментируют специалисты Башгидромета.
В Уфе погода 12 декабря также не обойдется без снега: облачная погода с осадками в виде мокрого снега создаст условия для образования гололедицы и снежных заносов. Ночью температура составит -5…-7°C, а днем — около 0…-2°C.
Как ранее сообщал Mkset, 10 декабря жители Башкирии столкнулись с перекрытием дорог из-за непогоды. снегопадом, гололедом и нарушением видимости на автодорогах.