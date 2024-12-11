Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

Согласно прогнозам синоптиков, 12 декабря Башкортостан встретит облачную погоду с осадками в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах возможны сильные снегопады, метель, гололёд и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будут образовываться снежные заносы и снежный накат, а видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.