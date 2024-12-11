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Posted 11 декабря, 16:30

Published 11 декабря, 16:30

Modified 11 декабря, 21:11

Updated 11 декабря, 21:11

Суд оставил в силе штраф издателю из Башкирии

Племяннице Рахимова не удалось обжаловать штраф

11 декабря 2024, 16:30
Фото: 1MI.

Суд оставил в силе штраф издателю из Башкирии

Медиаменеджеру агентства «Пруфы» Рауфе Рахимовой оставили в силе штраф по статье о дискредитации Вооружённых сил — гласит решение Верховного суда Башкортостана.

Напомним, как сообщал ранее Mkset, поводом для дела против редактора портала стали её посты в соцсетях, якобы формирующие негативное отношение к СВО. Кировский райсуд Уфы присудил Рахимовой штраф в размере ₽30`000.

Документ служителей Фемиды издатель «Пруфов»(16+) попыталась обжаловать в Верховном суде Башкирии, однако и там решение оставили без изменений.

Как пишут СМИ, свою вину Рахимова не признаёт и считает делопроизводство политически мотивированным. Следующую жалобу защита планирует подать уже в российский Верховный суд.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне спецоперации погиб уроженец Башкортостана, написавший и опубликовавший при жизни 20 книг.

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