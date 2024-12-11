Племяннице Рахимова не удалось обжаловать штраф

Posted 11 декабря, 16:30
Published 11 декабря, 16:30
Modified 11 декабря, 21:11
Updated 11 декабря, 21:11
Напомним, как сообщал ранее Mkset, поводом для дела против редактора портала стали её посты в соцсетях, якобы формирующие негативное отношение к СВО. Кировский райсуд Уфы присудил Рахимовой штраф в размере ₽30`000.
Документ служителей Фемиды издатель «Пруфов»(16+) попыталась обжаловать в Верховном суде Башкирии, однако и там решение оставили без изменений.
Как пишут СМИ, свою вину Рахимова не признаёт и считает делопроизводство политически мотивированным. Следующую жалобу защита планирует подать уже в российский Верховный суд.
Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне спецоперации погиб уроженец Башкортостана, написавший и опубликовавший при жизни 20 книг.