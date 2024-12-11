Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе — ноябре

В январе — ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).

В январе — ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн ДФЭ (перевезено 75,4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе: химикаты и сода — 735,7 тыс. ДФЭ (+0,6% к уровню января — ноября 2023 года);

лесные грузы — 532,3 тыс. (-3,3%);

автомобили и комплектующие — 467,8 тыс. (+4%);

химические и минеральные удобрения — 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза);

метизы — 406,6 тыс. (+4,9%);

промышленные товары — 397,6 тыс. (+3,1%);

машины, станки, двигатели — 359,3 тыс. (-5,2%);

бумага — 328,6 тыс. (-2%);

строительные грузы — 249,1 тыс. (+19%);

черные металлы — 191,4 тыс. (-16,5%);

остальные и сборные грузы — 188,5 тыс. (+9,6%);

зерно — 119,5 тыс. (+20%);

цветные металлы — 118,5 тыс. (-2,2%);

нефть и нефтепродукты — 90,7 тыс. (+9,8%);

продукты перемола — 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза);

рыба — 33,7 тыс. (+0,9%);

цветная руда и серное сырье — 28,9 тыс. (+0,9%);

мясо и масло животное — 28,2 тыс. (+11,1%);

картофель, овощи, фрукты — 12,3 тыс. (-13,5%);

остальные продовольственные товары — 305,5 тыс. (+5,6%). В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. ДФЭ (-1,4%).