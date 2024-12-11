mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 10:15

Published 11 декабря, 10:15

Modified 20 декабря, 13:21

Updated 20 декабря, 13:21

Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе — ноябре

Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе — ноябре

11 декабря 2024, 10:15
Фото: «РЖД».
В январе — ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).

В январе — ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн ДФЭ (перевезено 75,4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:

  • химикаты и сода — 735,7 тыс. ДФЭ (+0,6% к уровню января — ноября 2023 года);
  • лесные грузы — 532,3 тыс. (-3,3%);
  • автомобили и комплектующие — 467,8 тыс. (+4%);
  • химические и минеральные удобрения — 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза);
  • метизы — 406,6 тыс. (+4,9%);
  • промышленные товары — 397,6 тыс. (+3,1%);
  • машины, станки, двигатели — 359,3 тыс. (-5,2%);
  • бумага — 328,6 тыс. (-2%);
  • строительные грузы — 249,1 тыс. (+19%);
  • черные металлы — 191,4 тыс. (-16,5%);
  • остальные и сборные грузы — 188,5 тыс. (+9,6%);
  • зерно — 119,5 тыс. (+20%);
  • цветные металлы — 118,5 тыс. (-2,2%);
  • нефть и нефтепродукты — 90,7 тыс. (+9,8%);
  • продукты перемола — 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза);
  • рыба — 33,7 тыс. (+0,9%);
  • цветная руда и серное сырье — 28,9 тыс. (+0,9%);
  • мясо и масло животное — 28,2 тыс. (+11,1%);
  • картофель, овощи, фрукты — 12,3 тыс. (-13,5%);
  • остальные продовольственные товары — 305,5 тыс. (+5,6%).

В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. ДФЭ (-1,4%).

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика