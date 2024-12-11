Оперный певец из Башкирии стал руководителем театра в Крыму

Posted 11 декабря, 13:52
Published 11 декабря, 13:52
Modified 11 декабря, 15:12
Updated 11 декабря, 15:12
В своем канале в мессенджере Telegram она пожелала ему побольше творческого вдохновения, музы и конечно же успехов, а также отметила, что «работа не простая, не каждый сможет ею заниматься».
Ильдар Абдразаков родом из столицы Башкортостана. Его профессиональная карьера началась в Башкирском театре оперы и балета в 1994 году. Через семь лет, в возрасте 24 лет, он выступил на сцене итальянского театра «Ла Скала». Сейчас он является главным исполнителем Мариинского и Большого театров России и не хочет завершать свою карьеру драматического тенора. Об этом он рассказал в социальных сетях.
— Я не буду останавливаться и буду продолжать исполнять сольно, — сообщил он. — В качестве художественного руководителя театра, я буду уделять особое внимание к творческим планам коллектива и их программе, а также к репертуару, чтобы к моменту открытия нового комплекса мы могли обеспечить полноценную афишу.
Театр оперы и балета в Севастополе был создан правительством РФ в июне 2019 года. На его человека был назначен известный балетный артист Сергей Полунин. Причины его ухода с поста пока неизвестны.
Здание театра все еще находится на стадии строительства, временно труппа театра располагается в помещениях Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Дизайн здания можно увидеть на официальном сайте театра, его форма напоминает волну или чайку.
По мнению Ильдара Абдразакова, появление крупного театра в Крыму будет большим подарком не только для местных жителей, но и для всех граждан страны, кто захочет провести время у Черного моря. Он пообещал использовать все свои знания и усилия, чтобы театр заслужил место среди ведущих мировых сцен. Сам артист выступит на сцене концертного зала «Зарядье» в Москве в рамках ежегодного зимнего музыкального фестиваля 24 декабря.