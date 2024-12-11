Оперный певец из Башкирии стал руководителем театра в Крыму

Ильдар Абдразаков родом из столицы Башкортостана. Его профессиональная карьера началась в Башкирском театре оперы и балета в 1994 году. Через семь лет, в возрасте 24 лет, он выступил на сцене итальянского театра «Ла Скала». Сейчас он является главным исполнителем Мариинского и Большого театров России и не хочет завершать свою карьеру драматического тенора. Об этом он рассказал в социальных сетях.