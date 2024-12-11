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Posted 11 декабря, 16:40

Published 11 декабря, 16:40

Modified 11 декабря, 21:04

Updated 11 декабря, 21:04

Уфимский полицейский хотел сфабриковать дело за ₽1,5 млн

«Оборотня в погонах» задержали в Уфе

11 декабря 2024, 16:40
Фото: 1MI.

Уфимский полицейский хотел сфабриковать дело за ₽1,5 млн

В столице Башкирии уполномоченный по противодействию коррупции отдела УМВД №3 попался на взятке — сообщили в объединённой пресс-службе судов региона в среду, 11 декабря.

Как сообщал Mkset, ранее силовики задержали начальника того же отделения. Высокопоставленный полицейский, как считает следствие, должен был передать подчинённому взятку в ₽1,5 млн от местного бизнесмена. Мужчина, стоявший в начале коррупционной цепи, решил использовать связи в МВД, чтобы наказать бывшего бизнес-партнёра, «кинувшего» его на крупную сумму.

Силовики задержали начальника полиции в Уфе
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Новый задержанный — старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции всё того же «третьего» отделения. Суд в качестве меры пресечения избрал ему арест в СИЗО почти на два месяца, до 6 февраля 2025 года.

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