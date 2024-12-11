«Оборотня в погонах» задержали в Уфе

Как сообщал Mkset, ранее силовики задержали начальника того же отделения. Высокопоставленный полицейский, как считает следствие, должен был передать подчинённому взятку в ₽1,5 млн от местного бизнесмена. Мужчина, стоявший в начале коррупционной цепи, решил использовать связи в МВД, чтобы наказать бывшего бизнес-партнёра, «кинувшего» его на крупную сумму.