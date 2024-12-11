Новый район «человейников» появится в Уфе

Всего на упомянутой территории хотят построить четыре дома в 26, 25, 14 и семь этажей. Не забыли при планировке и о социальной инфраструктуре — школе на 400 учеников, детсаду на сотню мест, спортивной школе, а также парковках. Ряд построек в квартале также будет снесён — это более полтысячи гаражей, а также 19 жилых аварийных домов и два общежития.