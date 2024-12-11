Новый район «человейников» появится в Уфе

Posted 11 декабря, 14:08
Published 11 декабря, 14:08
Modified 11 декабря, 15:10
Updated 11 декабря, 15:10
Речь идёт о квартале, находящемся между улицами Победы, Нежинской, Интернациональной и Ульяновых в микрорайоне Черниковка в Уфе.
Всего на упомянутой территории хотят построить четыре дома в 26, 25, 14 и семь этажей. Не забыли при планировке и о социальной инфраструктуре — школе на 400 учеников, детсаду на сотню мест, спортивной школе, а также парковках. Ряд построек в квартале также будет снесён — это более полтысячи гаражей, а также 19 жилых аварийных домов и два общежития.
С тем, кто будет реализовывать план, определятся позже на соответствующем государственном аукционе среди компаний-застройщиков.
Ранее Mkset рассказывал о том, сколько стоит жильё в разных городах Башкирии и как выросла его стоимость всего за месяц.