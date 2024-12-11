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Posted 11 декабря, 14:08

Published 11 декабря, 14:08

Modified 11 декабря, 15:10

Updated 11 декабря, 15:10

Мэрия Уфы разрешила застройку квартала в Черниковке

Новый район «человейников» появится в Уфе

11 декабря 2024, 14:08
Фото: 1MI.

Мэрия Уфы разрешила застройку квартала в Черниковке

Администрация башкирской столицы дала добро на проект планировки 24,6 га на севере города — следует из опубликованного в среду, 11 декабря, документа за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Речь идёт о квартале, находящемся между улицами Победы, Нежинской, Интернациональной и Ульяновых в микрорайоне Черниковка в Уфе.

Всего на упомянутой территории хотят построить четыре дома в 26, 25, 14 и семь этажей. Не забыли при планировке и о социальной инфраструктуре — школе на 400 учеников, детсаду на сотню мест, спортивной школе, а также парковках. Ряд построек в квартале также будет снесён — это более полтысячи гаражей, а также 19 жилых аварийных домов и два общежития.

С тем, кто будет реализовывать план, определятся позже на соответствующем государственном аукционе среди компаний-застройщиков.

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