Новый микрорайон возле уфимского аэропорта «ударит» нагрузкой по соседним школам

Рядом с Атаевкой школ немного. А возить детей каждое утро в соседние поселки или в Уфу очень непросто. Это выматывает в первую очередь ребенка. Ведь нужно вставать раньше, чтобы не попасть в пробку на въезде. А как быть, если во вторую смену? Родители работают.