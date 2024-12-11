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Posted 11 декабря, 10:49

Published 11 декабря, 10:49

Modified 11 декабря, 15:22

Updated 11 декабря, 15:22

Соседние школы переполнятся из-за нового микрорайона возле аэропорта в Уфе

Новый микрорайон возле уфимского аэропорта «ударит» нагрузкой по соседним школам

11 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.

Соседние школы переполнятся из-за нового микрорайона возле аэропорта в Уфе

Речь идет возведении нового поселка на 15000 жителей возле деревни Атаевка и аэропорта.

У читателей Mkset после публикации новостей о застройке территории рядом с деревней Атаевкой, недалеко от аэропорта Уфы возникли резонные вопросы. Там будет 390 тысяч «квадратов» жилья, а школы, детские сады и поликлиники? Будет ли критической нагрузка на соседние школы при строительстве микрорайона около Атаевки?

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Рядом с Атаевкой школ немного. А возить детей каждое утро в соседние поселки или в Уфу очень непросто. Это выматывает в первую очередь ребенка. Ведь нужно вставать раньше, чтобы не попасть в пробку на въезде. А как быть, если во вторую смену? Родители работают.

Фото: Скриншот Яндекс-карты

Жители Атаевки, Локотков задаются вопросами об инфраструктуре будущего района.

— Загородное строительство разрастается. Новые коттеджные поселки появляются во всех направлениях. Самым престижным и дорогим всегда считалось направление в сторону аэропорта. Теперь вот новый микрорайон. А школу там предусмотрели? Или дети будут ездить в и без того уже переполненные школы Булгаково? А детские сады? — спрашивает Алсу.

Опасения вызваны не напрасно. Вот пример, когда отсутствие своевременно развитой инфраструктуры портит жизнь людям в ЖК-новостройках за городом. Жители ЖК «NOVALAND» в Ленинском районе жалуются на то, что школа построена, но не открыта.

— Расположение хорошее, до города близко. Но транспорт приходит битком, некоторые автобусы даже не останавливаются. Открытие школы переносят уже второй год. Сейчас детям опять ездить в другие переполненные школы Затона, где в классах по 40 человек, — жалуется Ирина в отзывах на сайте Яндекс-карты.
Фото: Скриншот 2ГИС
— Уважаемый застройщик, скажите, пожалуйста, срок ввода в эксплуатацию школы? Про эти 95 процентов готовности говорят уже с прошлого года. Покупал здесь квартиру в надежде, что дети пойдут здесь в школу. Поверил обещаниям застройщика. А вот теперь тот еще квест с утра: младшую в садик, старшего в школу. Да тут никуда не денешься, придется везти. С окна смотрю — школа есть, а по факту нет, — пишет Сергей в отзывах 2ГИС. И добавил фото с подписью «школа-призрак».
ЖК «NOVALAND» — «школа-призрак»ЖК «NOVALAND» — «школа-призрак»
ЖК «NOVALAND» — «школа-призрак». Фото: Сергей Валеев. 2ГИС

Всего две полноценные школы на ЖК и коттеджные поселки в другом направлении уфимского района. Где жители также недовольны сложившейся ситуацией.

— Население растет, все переполнено. Зубово-Life, Таптыково, Осоргино строятся все больше и больше. Много людей живут в садах постоянно. Их дети тоже учатся. И лишь, две нормальные школы в Зубово-Гарден — «Знание» и школа в селе Нижегородка. В Таптыково школа старая, в с. Зубово — старая и для начальных классов, — рассказала Гульшат, жительница ЖК Зубово-Life-3.
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