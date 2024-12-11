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Posted 11 декабря, 09:50

Published 11 декабря, 09:50

Modified 11 декабря, 15:27

Updated 11 декабря, 15:27

Рейс из Уфы в Таиланд сорван из-за неисправного двигателя

Неисправность двигателя испортила начало отдыха туристам из Башкирии

Обновлено 11 декабря 2024, 15:27
Фото: Светлана Мирсаева.

Рейс из Уфы в Таиланд сорван из-за неисправного двигателя

Сотрудники аэропорта поделились подробностями задержки рейса в Таиланд из Уфы в среду, 11 декабря.

Почти двое суток в аэропорту Уфы вместо отдыха на пляже провели пассажиры авиакомпании Azur Air. Рейс без объяснения причин был задержан и вылетел лишь в 6 утра по местному времени 11 декабря, вместо запланированного 9 декабря.

Представители авиакомпании комментировать ситуацию отказались.

Однако неофициально сотрудники аэропорта Уфа рассказали, что рейс задержан по причине неисправности двигателя Боинга 767, рассчитанного на перелет 336 человек. После того как выяснилась техническая неисправность самолета, авиакомпания направила другое воздушное судно.

Самолет, следующий рейсом Районг (Таиланд) — Уфа, подал сигнал тревоги при заходе на посадку в аэропорту назначения. Замена самолета и вызвала задержку рейса. Об этом сообщили в среду, 11 декабря.

Фото: azur-airlines.com
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Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air совместно с туроператорами открыла программу полетов из аэропорта «Уфа» на популярный среди туристов из Башкирии курорт Таиланда — Пхукет. Первый рейс состоялся 11 ноября. В полетной программе планируется по два вылета в каждые 12-13 дней.

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