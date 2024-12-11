Неисправность двигателя испортила начало отдыха туристам из Башкирии

Почти двое суток в аэропорту Уфы вместо отдыха на пляже провели пассажиры авиакомпании Azur Air. Рейс без объяснения причин был задержан и вылетел лишь в 6 утра по местному времени 11 декабря, вместо запланированного 9 декабря.