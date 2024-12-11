Морозам конец! Норвежцы нашли способ победить холод без теплых полов

Posted 11 декабря, 12:23
Published 11 декабря, 12:23
Modified 11 декабря, 12:26
Updated 11 декабря, 12:26
Идея греть фундамент с помощью встроенного в бетон теплого пола широко применяется в скандинавских странах, в особенности в Швеции. Этот метод стал своеобразной «визитной карточкой» современных энергоэффективных домов.
Однако в Норвегии пошли другим путем. Их подход основан не на обогреве, а на предотвращении утечки тепла из дома. Как отмечает автор блога «Стеклянная сказка», эта идея кардинально меняет взгляд на отопление:
— Зачем греть, когда просто не надо давать дому промерзать? Разница кажется тонкой, но в ней — ключ к настоящей экономии.
Норвежцы используют стандарт EMS (Energy Management System), который задает строгие требования к утеплению. Этот стандарт предусматривает усиленную теплоизоляцию как внутренних, так и внешних конструкций.
Вот что включает EMS:
При таких технологиях дом буквально становится «термосом». Даже если за окном минус 30, холод не проникает внутрь, а теплый воздух не покидает помещения. Полы в таких домах всегда остаются теплыми, хотя дополнительный подогрев не используется.
— Толстый слой утеплителя и усиленная изоляция создают барьер, который не позволяет холоду достигать пола. Даже в морозы -30 градусов дом остается теплым, — объясняет блогер.
Строительство по стандарту EMS требует больших вложений на этапе возведения дома. Однако такие инвестиции быстро окупаются за счет снижения затрат на отопление.
Примерная стоимость материалов и работ:
Даже если вы не готовы строить дом с нуля, можно улучшить энергоэффективность уже существующего жилья. Например, провести дополнительное утепление фундамента или заменить старую систему отопления на более мощную.
Фундамент в классическом исполнении часто становится причиной потерь тепла. Норвежцы считают его ключевой частью общей системы энергосбережения. Утеплив фундамент и стены, можно добиться впечатляющих результатов:
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