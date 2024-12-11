Молодой командир из Башкирии завоевал авторитет на СВО

Posted 11 декабря, 07:53
Published 11 декабря, 07:53
Modified 11 декабря, 15:34
Updated 11 декабря, 15:34
Старший лейтенант Александр Козоногов, командир артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова, служит в Вооружённых силах с 2012 года, а боевой опыт получил еще в Сирии. С началом специальной военной операции он сразу отправился на Донбасс, взяв позывной «Боксёр», что связано с его увлечением боксом. В 2023 году он перевёлся в формирующийся полк «Башкортостан», где быстро зарекомендовал себя как авторитетный командир. Под его руководством артиллерийская батарея не потеряла ни одного бойца, а точные удары установок «Град» наносят значительный урон противнику.
Александр рассказал о том, как во время одной из операций ему удалось спасти жизнь своему подчинённому, попавшему под огонь. Благодаря его действиям бойцы смогли успешно выполнить задачу и поразить вражеские позиции. Несмотря на свой молодой возраст, «Боксёр» уже считается опытным командиром, к мнению которого прислушиваются другие офицеры.
Недавно Александр побывал дома в краткосрочном отпуске. Он отметил важность поддержки семьи и родных, которая помогает бойцам не чувствовать разлуку с домом. Во время отпуска он провёл урок мужества для старшеклассников и почтил память Героя Советского Союза Алексея Сухорукова, возложив цветы к бюсту на малой родине.
— Для меня важно, чтобы молодое поколение знало о подвиге наших героев. Защита Родины — это дело чести, — подчеркнул Александр.
Как ранее сообщал Mkset, в День Героев Отечества в Уфе открыли мемориальную доску в честь врача, погибшего на специальной военной операции.