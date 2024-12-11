Молодой командир из Башкирии завоевал авторитет на СВО

Старший лейтенант Александр Козоногов, командир артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова, служит в Вооружённых силах с 2012 года, а боевой опыт получил еще в Сирии. С началом специальной военной операции он сразу отправился на Донбасс, взяв позывной «Боксёр», что связано с его увлечением боксом. В 2023 году он перевёлся в формирующийся полк «Башкортостан», где быстро зарекомендовал себя как авторитетный командир. Под его руководством артиллерийская батарея не потеряла ни одного бойца, а точные удары установок «Град» наносят значительный урон противнику.