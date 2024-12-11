Квадратные метры оказались золотыми в уфимских новостройках

Есть и альтернативный способ: семья с двумя работающими гражданами может полностью откладывать получку одного члена — около ₽66`000 в регионе в среднем. Однако для накопления около ₽5 млн — средняя цена квартиры в Башкирии — потребуется класть всю зарплату в копилку на протяжении примерно 6,5 лет.