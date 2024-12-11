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Posted 11 декабря, 11:18

Published 11 декабря, 11:18

Modified 11 декабря, 15:21

Updated 11 декабря, 15:21

Квадратные метры оказались золотыми в уфимских новостройках

Квадратные метры оказались золотыми в уфимских новостройках

11 декабря 2024, 11:18
Фото: 1MI.
В Башкортостане наблюдается устойчивый рост цен на жилье, особенно на первичном рынке, указывают эксперты сервиса «Домклик» во вторник, 10 декабря.

В ноябре 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке составила ₽84`194 рубля, что на ₽434 выше, чем в предыдущем месяце.

Самыми дорогими городами на вторичном рынке остаются Уфа, где стоимость одного «квадрата» достигает ₽115`350, а также Учалы с ценой ₽93`121 рубля, и Бирск, где цена составляет ₽79`374.

Замыкает пятерку лидеров по дороговизне Белорецк с ценой ₽77`665, а Благовещенск располагается на шестом месте с ₽77`398 рубля за квадратный метр.

Наиболее доступные варианты жилья предлагаются в Межгорье и Агидели, где цена составляет ₽35`068 и ₽39`662 за «квадрат», соответственно.

Уфимцам придется потратить 3,4 года на мечту об ипотеке
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На первичном рынке ситуация также неутешительная для покупателей: в ноябре стоимость «квадрата» жилья выросла на ₽2`353, средняя цена квадратного метра достигла ₽174`290.

В Уфе новостройки обойдутся в ₽171`167 за квадратный метр, в то время как Стерлитамак предлагает квартиры по ₽125`242, Октябрьский — по ₽109`936 рублей, а Учалы — по ₽98 тысяч. Нефтекамск закрывает пятерку городов с ценой ₽79`305 рублей за «квадрат».

Семейная ипотека в Уфе превратилась в миф
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Как ранее сообщал Mkset, покупка жилья в Уфе остается чем-то из области фантастики. Если брать жилье в ипотеку, то на первоначальный взнос в Башкирии суммой почти в ₽1,5 млн придется копить 3,4 года.

Есть и альтернативный способ: семья с двумя работающими гражданами может полностью откладывать получку одного члена — около ₽66`000 в регионе в среднем. Однако для накопления около ₽5 млн — средняя цена квартиры в Башкирии — потребуется класть всю зарплату в копилку на протяжении примерно 6,5 лет.

Тем менее администрация Уфы активно занялась проектом комплексного развития территорий (КРТ). Суть программы заключается в том, что целые кварталы, уже обжитые уфимцами, отдаются под «реконструкцию» — старые дома зачастую сносят, а на их месте вырастут новые многоэтажки. Под реализацию программы уже отдали территории в Черниковке, Зеленой рощи, квартал возле «восемнадцатой» больницы и ещё парочку районов.

Однако остаётся открытым вопрос, для кого будут строить бетонные джунгли, если простые уфимцы не могут позволить себе ни накопить, ни ипотеку взять.

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