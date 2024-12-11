Как заточить ножницы дома: простые способы вернуть остроту за 10 минут

Posted 11 декабря, 14:45
Published 11 декабря, 14:45
Modified 11 декабря, 14:47
Updated 11 декабря, 14:47
Прежде чем приступать к заточке, важно разобраться, почему ножницы теряют свои качества. В процессе работы режущая кромка тупится из-за контакта с разными материалами. Если инструмент перестал резать или только мнет бумагу, потребуется заточка. Для начала нужно убедиться, что ножницы исправны:
Теперь можно переходить к выбору способа заточки.
Некоторые способы заточки известны еще с давних времен. Например, резка тонкой иголки или стеклянного горлышка бутылки. Они действительно помогают немного подправить режущую кромку, но подходят только для поддержания уже острого инструмента.
— Если ножницы полностью затупились, иголка или стеклянное горлышко не помогут, — поясняется в инструкции. — Эти методы эффективны только для легкой подправки в процессе работы, — рассказал эксперт канала «Мастер Полезнов».
Значит, если инструмент уже не справляется с резкой бумаги, стоит переходить к полноценной заточке.
Самым универсальным и доступным способом считается заточка на наждачном камне. Для работы подойдет мелкозернистый брусок для ножей. Вот алгоритм:
После завершения заточки может появиться небольшой заусенец. Его легко снять, несколько раз разрезав обычную бумагу.
Для тех, кто хочет добиться максимально гладкого лезвия, пригодится наждачная бумага. Лучше использовать среднезернистую шкурку (например, с маркировкой 120 или 320):
Этот метод позволяет не только заточить, но и полировать инструмент, что особенно актуально для портновских ножниц.
Ножницы работают иначе, чем ножи: их лезвия режут не за счет абсолютной остроты, а благодаря пересечению двух кромок. Угол заточки у таких инструментов может варьироваться от 50 до 85 градусов.
— Острота лезвий ножниц не должна быть бритвенной, это просто не имеет смысла, — говорится в описании. — Такой заточки для работы хватит ненадолго, — отметил блогер.
Ранее эксперты рассказали, что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия?