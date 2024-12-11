Грызуны атакуют: советы с Reddit, которые заставят бежать мышей без оглядки

Кошки часто считаются самым простым и естественным способом борьбы с мышами. Но это не всегда так. Если питомец сытый или лишен охотничьего инстинкта, он может просто игнорировать грызунов. Некоторые пользователи сети отмечают, что даже активные кошки не всегда справляются с проблемой, особенно если мышей слишком много.