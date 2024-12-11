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Posted 11 декабря, 08:10

Published 11 декабря, 08:10

Modified 11 декабря, 15:31

Updated 11 декабря, 15:31

Омари Тетрадзе возглавил ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» решили усилить новым руководителем

11 декабря 2024, 08:10
Фото: Телеграм-канал Руслана Хабибова.

Омари Тетрадзе возглавил ФК «Уфа»

На должность спортивного директора пригласили Омари Тетрадзе, сообщил во вторник, 10 декабря, и. о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Он рассказал об этом после совещания правления уфимского футбольного клуба.

— Клубу необходимо усиление, и по итогам нашей встречи принято решение пригласить на должность спортивного директора ФК «Уфа» Омари Михайловича Тетрадзе, — сообщил Руслан Хабибов. ­– Уверен, что опыт и профессионализм Омари Михайловича помогут усилить главную футбольную команду Башкортостана и достичь поставленных задач, а именно — уверенно закрепиться в Первой Лиге».

Еще до самого совещания в некоторых интернет-ресурсах появились предположения, что Омари Тетрадзе могут назначить главным тренером «Уфы», а нынешнего руководителя Евгения Харлачева отправят в отставку.

«Контракт с Тетрадзе будет рассчитан до конца сезона 2025/26. Стоит отметить, что под будущего главного тренера в клубе будет увеличен бюджет», сообщил Metaratings.

«Харлачева могут отправить в отставку. А могут и не отправить», — высказался спортивный журналист Сергей Ильёв.

Как видим, отставка главного тренера «Уфы» не состоялась, хотя в футбольных кругах ее давно обсуждают из-за неудачного старта уфимского клуба в текущем сезоне. «Уфа» перед уходом на зимний перерыв заняла 15 место в турнирной таблице, имея всего 20 очков с пятью победами и пятью ничьими в 21 туре. До зоны вылета (16-18 место) ее отделяет всего одно очко.

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На последние новости оперативно отреагировал бывший руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.

— Уже сообщают, что под нового тренера будет увеличен бюджет. Но пока радоваться рано, в картотеке арбитражного суда РБ появился иск к «Уфе» со стороны «Аксимы». Напомню, эта компания занимается авиаперевозками команды, — написал он в своем телеграм-канале. — Понятно, что ничего не понятно. То у клуба денег нет за билеты с «Аксимой» рассчитаться, а то вдруг министр сообщает, что открывает новую ставку спортивного директора.

Напомним, Омари Тетрадзе ­– известный советский и российский полузащитник, а затем тренер. Его карьера началась в «Динамо» (Тбилиси) еще в 1987 году. Он был игроком сборной СССР, СНГ и России, выступал и в зарубежных клубах: в итальянской «Роме» и в греческой команде ПАОК. Как тренер он работал в «Крыльях Советов» (2006 год), «Анжи» и ряде других клубов. Последнее место работы — грузинский ФК «Сабуртало», откуда он ушел в сентябре 2023 года.

Отметим, что нельзя исключать того, что Омари Тетрадзе могли ввести в состав руководства уфимского футбольного клуба с тем, чтобы он, как говорится, вошел в курс дела, а потом получил должность главного тренера. Между тем в болельщицких кругах напоминают о местных тренерских кадрах. В чатах, например, обсуждается имя Альберта Лукманова, бывшего тренера молодежной команды, который теперь работает в ФК «Динамо» (Владивосток).

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