Футбольный клуб «Уфа» решили усилить новым руководителем

Напомним, Омари Тетрадзе ­– известный советский и российский полузащитник, а затем тренер. Его карьера началась в «Динамо» (Тбилиси) еще в 1987 году. Он был игроком сборной СССР, СНГ и России, выступал и в зарубежных клубах: в итальянской «Роме» и в греческой команде ПАОК. Как тренер он работал в «Крыльях Советов» (2006 год), «Анжи» и ряде других клубов. Последнее место работы — грузинский ФК «Сабуртало», откуда он ушел в сентябре 2023 года.



Отметим, что нельзя исключать того, что Омари Тетрадзе могли ввести в состав руководства уфимского футбольного клуба с тем, чтобы он, как говорится, вошел в курс дела, а потом получил должность главного тренера. Между тем в болельщицких кругах напоминают о местных тренерских кадрах. В чатах, например, обсуждается имя Альберта Лукманова, бывшего тренера молодежной команды, который теперь работает в ФК «Динамо» (Владивосток).