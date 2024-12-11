Футбольный клуб «Уфа» решили усилить новым руководителем

Posted 11 декабря, 08:10
Published 11 декабря, 08:10
Modified 11 декабря, 15:31
Updated 11 декабря, 15:31
Он рассказал об этом после совещания правления уфимского футбольного клуба.
— Клубу необходимо усиление, и по итогам нашей встречи принято решение пригласить на должность спортивного директора ФК «Уфа» Омари Михайловича Тетрадзе, — сообщил Руслан Хабибов. – Уверен, что опыт и профессионализм Омари Михайловича помогут усилить главную футбольную команду Башкортостана и достичь поставленных задач, а именно — уверенно закрепиться в Первой Лиге».
Еще до самого совещания в некоторых интернет-ресурсах появились предположения, что Омари Тетрадзе могут назначить главным тренером «Уфы», а нынешнего руководителя Евгения Харлачева отправят в отставку.
«Контракт с Тетрадзе будет рассчитан до конца сезона 2025/26. Стоит отметить, что под будущего главного тренера в клубе будет увеличен бюджет», сообщил Metaratings.
«Харлачева могут отправить в отставку. А могут и не отправить», — высказался спортивный журналист Сергей Ильёв.
Как видим, отставка главного тренера «Уфы» не состоялась, хотя в футбольных кругах ее давно обсуждают из-за неудачного старта уфимского клуба в текущем сезоне. «Уфа» перед уходом на зимний перерыв заняла 15 место в турнирной таблице, имея всего 20 очков с пятью победами и пятью ничьими в 21 туре. До зоны вылета (16-18 место) ее отделяет всего одно очко.
На последние новости оперативно отреагировал бывший руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.
— Уже сообщают, что под нового тренера будет увеличен бюджет. Но пока радоваться рано, в картотеке арбитражного суда РБ появился иск к «Уфе» со стороны «Аксимы». Напомню, эта компания занимается авиаперевозками команды, — написал он в своем телеграм-канале. — Понятно, что ничего не понятно. То у клуба денег нет за билеты с «Аксимой» рассчитаться, а то вдруг министр сообщает, что открывает новую ставку спортивного директора.
Напомним, Омари Тетрадзе – известный советский и российский полузащитник, а затем тренер. Его карьера началась в «Динамо» (Тбилиси) еще в 1987 году. Он был игроком сборной СССР, СНГ и России, выступал и в зарубежных клубах: в итальянской «Роме» и в греческой команде ПАОК. Как тренер он работал в «Крыльях Советов» (2006 год), «Анжи» и ряде других клубов. Последнее место работы — грузинский ФК «Сабуртало», откуда он ушел в сентябре 2023 года.
Отметим, что нельзя исключать того, что Омари Тетрадзе могли ввести в состав руководства уфимского футбольного клуба с тем, чтобы он, как говорится, вошел в курс дела, а потом получил должность главного тренера. Между тем в болельщицких кругах напоминают о местных тренерских кадрах. В чатах, например, обсуждается имя Альберта Лукманова, бывшего тренера молодежной команды, который теперь работает в ФК «Динамо» (Владивосток).