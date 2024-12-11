Дороги Башкирии превратятся в каток

Posted 11 декабря, 18:56
Published 11 декабря, 18:56
Modified 11 декабря, 21:02
Updated 11 декабря, 21:02
Специалисты сообщают о том, что в этот день ожидаются сильные осадки в виде как мокрого, так и «обычного» снега. В некоторых районах Башкирии прогнозируют полноценную метель, которой будут сопутствовать заносы и гололёд.
Ветер — юго-западного направления. В целом умеренный, но местами сильные порывы. Похолодает ночью до -4°C… -9°C, в юго-восточной Башкирии — до -14°C. Днём потеплеет до 0°C… -5°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что у жителей Башкирии появится возможность понаблюдать за завораживающим звездопадом.