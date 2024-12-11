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Posted 11 декабря, 18:56

Published 11 декабря, 18:56

Modified 11 декабря, 21:02

Updated 11 декабря, 21:02

В Башкирии прогнозируют сильную метель и гололёд

Дороги Башкирии превратятся в каток

11 декабря 2024, 18:56
Фото: 1MI.

В Башкирии прогнозируют сильную метель и гололёд

Гидрометцентр Башкирии дал прогноз погоды в регионе на четверг, 12 декабря.

Специалисты сообщают о том, что в этот день ожидаются сильные осадки в виде как мокрого, так и «обычного» снега. В некоторых районах Башкирии прогнозируют полноценную метель, которой будут сопутствовать заносы и гололёд.

Ветер — юго-западного направления. В целом умеренный, но местами сильные порывы. Похолодает ночью до -4°C… -9°C, в юго-восточной Башкирии — до -14°C. Днём потеплеет до 0°C… -5°C.

Ночь желаний опустится на Башкирию
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Ранее Mkset сообщал о том, что у жителей Башкирии появится возможность понаблюдать за завораживающим звездопадом.

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