Жир внутри и снаружи: уфимцам дали зимние советы

А вот от ювелирных изделий стоит отказаться в зимний период — в условиях сильного холода, даже простое украшение может оказывать давление на кожу, что может стать причиной неудобства или появления замерзания. Само украшение, кстати, тоже может пострадать: металл деформируется при скачках температуры.