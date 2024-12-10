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Posted 10 декабря, 08:39

Published 10 декабря, 08:39

Modified 10 декабря, 16:44

Updated 10 декабря, 16:44

Жир внутри и снаружи: уфимцам дали зимние советы

Жир внутри и снаружи: уфимцам дали зимние советы

10 декабря 2024, 08:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Десять правил, чтобы не замерзнуть, опубликовало городское Управление гражданской защиты во вторник, 10 декабря.

Специалисты напомнили уфимцам простые, но важные правила безопасности на морозе. В первую очередь, стоит позаботиться о головных уборах, варежках из натурального материала и водонепроницаемой обуви с меховыми стельками.

А вот от ювелирных изделий стоит отказаться в зимний период — в условиях сильного холода, даже простое украшение может оказывать давление на кожу, что может стать причиной неудобства или появления замерзания. Само украшение, кстати, тоже может пострадать: металл деформируется при скачках температуры.

Забыть стоит и о вредных привычках: курение на морозе уменьшает периферийную циркуляцию крови, делая конечности более уязвимыми. А алкоголь вызывает иллюзию тепла, из-за чего человек может не рассчитать силы своего организма и столкнуться с переохлаждением.

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Также эксперты рекомендуют хорошо пообедать перед выходом на зимний променад, ведь голодный человек замерзает быстрее.

Особое внимание стоит уделить зимним прогулкам с детьми. Ребенка стоит одевать по погоде — не «укутывать», но и не стремиться сделать из малыша моржа. Перед выходом открытие части тела стоит смазать жирным кремом от обветривания. А если ребенок всё-таки замерз, то прогулку стоит завершить.

Эти знакомые правила просты в исполнении, однако могут в полной мере насладиться зимней сказкой и избежать обращений в больницы из-за переохлаждения.

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