Заммэра Москвы Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

Posted 10 декабря, 18:06
Published 10 декабря, 18:06
Modified 10 декабря, 18:06
Updated 10 декабря, 18:06
«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты детально прорабатываются городом и учитывают создание жилых сбалансированных кварталов с необходимой горожанам инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами», — проинформировал Владимир Ефимов. Он также указал, что размер инвестиций составляет до 273 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после выполнения, по предварительным подсчетам, может достичь 4,2 миллиарда рублей. В итоге могут быть организованы около 8,4 тысячи новых рабочих мест.
Участки выделили в шести московских районах. Все они располагаются недалеко от станций метро, МЦК, МЦД или крупных магистралей. Всем правообладателям площадок и расположенных в их пределах объектов недвижимости поступили предложения по подписанию соглашений о комплексном развитии территорий. Об этом пишет mos.ru.
«Проектами решений на шести площадках предусмотрено строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, добавив, что на указанных площадках могут появиться 424,9 тысячи «квадратов» общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых научно-производственный кластер в Зеленограде. В новых микрорайонах будут проводиться работы по благоустройству и озеленению, а также появится новая улично-дорожная сеть.
В рамках программы КРТ запланировано формирование многофункциональных городских кварталов, где вместо промышленных зон и нерентабельно используемых участков будут доступны дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных этапах проработки и реализации имеются 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа развернута согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.