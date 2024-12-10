Заммэра Москвы Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты детально прорабатываются городом и учитывают создание жилых сбалансированных кварталов с необходимой горожанам инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами», — проинформировал Владимир Ефимов. Он также указал, что размер инвестиций составляет до 273 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после выполнения, по предварительным подсчетам, может достичь 4,2 миллиарда рублей. В итоге могут быть организованы около 8,4 тысячи новых рабочих мест.