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Posted 10 декабря, 18:06

Published 10 декабря, 18:06

Modified 10 декабря, 18:06

Updated 10 декабря, 18:06

Заммэра Москвы Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

Заммэра Москвы Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

10 декабря 2024, 18:06
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В ноябре на официальном сайте правительства столицы были обнародованы шесть проектов решений о реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты детально прорабатываются городом и учитывают создание жилых сбалансированных кварталов с необходимой горожанам инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами», — проинформировал Владимир Ефимов. Он также указал, что размер инвестиций составляет до 273 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после выполнения, по предварительным подсчетам, может достичь 4,2 миллиарда рублей. В итоге могут быть организованы около 8,4 тысячи новых рабочих мест.

Участки выделили в шести московских районах. Все они располагаются недалеко от станций метро, МЦК, МЦД или крупных магистралей. Всем правообладателям площадок и расположенных в их пределах объектов недвижимости поступили предложения по подписанию соглашений о комплексном развитии территорий. Об этом пишет mos.ru.

«Проектами решений на шести площадках предусмотрено строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, добавив, что на указанных площадках могут появиться 424,9 тысячи «квадратов» общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых научно-производственный кластер в Зеленограде. В новых микрорайонах будут проводиться работы по благоустройству и озеленению, а также появится новая улично-дорожная сеть.

В рамках программы КРТ запланировано формирование многофункциональных городских кварталов, где вместо промышленных зон и нерентабельно используемых участков будут доступны дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных этапах проработки и реализации имеются 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа развернута согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.

#Общество#Москва
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