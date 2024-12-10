Закалить или закутать: спасаем собаку от холода без фатальных ошибок?

Posted 10 декабря, 10:56
Published 10 декабря, 10:56
Modified 10 декабря, 10:58
Updated 10 декабря, 10:58
Закаливание часто ассоциируется с обливанием холодной водой и длительным пребыванием на морозе. Люди, практикующие моржевание, могут попытаться применить этот метод и к своим питомцам, но эксперты предупреждают: подходить к такому процессу с собаками нужно крайне осторожно.
— В том понимании, в каком закаливается человек, собаку закаливать нельзя. Обливание ледяной водой лучше оставить для тех, кто занимается моржеванием. Питомца нужно мягко приучать к холодам и делать это заранее, а не в момент, когда наступили морозы, — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Процесс адаптации собаки к холоду не требует резких мер. Начинать следует в период, когда температура на улице только начинает опускаться ниже нуля.
Первое, что важно учесть, — это индивидуальные особенности породы. Собаки с густым подшерстком, такие как хаски или маламуты, обладают естественной защитой от холода и не нуждаются в дополнительной одежде. Напротив, слишком теплые комбинезоны могут снизить их естественную сопротивляемость низким температурам.
Для городских собак, не привыкших к долгим прогулкам, важно увеличивать их время на улице постепенно. Например, первые выходы в прохладную погоду можно ограничить 10–15 минутами, добавляя по несколько минут ежедневно.
Активные игры на свежем воздухе помогут собаке оставаться в тепле. Бег за мячом, догонялки или ловля фрисби — отличные способы согреть питомца, а заодно и самого владельца.
Подготовка к зиме не ограничивается прогулками. Частое проветривание квартиры, например, 5–10 минут несколько раз в день, не только закаляет животное, но и улучшает микроклимат в доме.
Место для отдыха собаки желательно расположить вдали от батарей и других источников тепла. Это убережет питомца от перегрева, ведь даже зимой в доме слишком высокая температура может мешать формированию устойчивости к холоду.
Есть категории собак, которым морозы противопоказаны. Например, щенки, пожилые животные, собаки с хроническими заболеваниями, а также представители голых пород, таких как китайская хохлатая или ксолоитцкуинтли, нуждаются в особом внимании зимой.
Владельцам таких питомцев важно минимизировать их время на улице в морозы. Если прогулки необходимы, лучше выбирать теплую одежду, не давая животному лежать или сидеть на холодной земле.
Сигналы, что питомцу холодно, легко заметить. Если собака постоянно поджимает лапы, переминается или у нее становятся ледяными уши, это повод немедленно закончить прогулку.
— В сильные морозы пребывание на холоде может навредить некоторым питомцам. Поэтому лучше погулять с такими собаками меньше, чем пытаться их закаливать, — подчеркивает Голубев.
Если вы заметили, что животное замерзло, возвращайтесь домой. Укутывать его в теплые пледы или согревать у обогревателя не стоит — достаточно обеспечить теплую и спокойную обстановку. Дайте собаке время согреться естественным образом.
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