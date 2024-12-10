Закалить или закутать: спасаем собаку от холода без фатальных ошибок?

Закаливание часто ассоциируется с обливанием холодной водой и длительным пребыванием на морозе. Люди, практикующие моржевание, могут попытаться применить этот метод и к своим питомцам, но эксперты предупреждают: подходить к такому процессу с собаками нужно крайне осторожно.