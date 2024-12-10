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Posted 10 декабря, 10:56

Published 10 декабря, 10:56

Modified 10 декабря, 10:58

Updated 10 декабря, 10:58

Закалить или закутать: спасаем собаку от холода без фатальных ошибок?

Закалить или закутать: спасаем собаку от холода без фатальных ошибок

10 декабря 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney. Закалить или закутать: спасаем собаку от холода без фатальных ошибок?
Зимой многие владельцы собак сталкиваются с проблемой: их питомцы отказываются гулять в холодную погоду. Одни решают утеплить своих любимцев, другие задумываются о закаливании. Но безопасно ли это и как не навредить здоровью четвероногого друга?

Закаливание часто ассоциируется с обливанием холодной водой и длительным пребыванием на морозе. Люди, практикующие моржевание, могут попытаться применить этот метод и к своим питомцам, но эксперты предупреждают: подходить к такому процессу с собаками нужно крайне осторожно.

— В том понимании, в каком закаливается человек, собаку закаливать нельзя. Обливание ледяной водой лучше оставить для тех, кто занимается моржеванием. Питомца нужно мягко приучать к холодам и делать это заранее, а не в момент, когда наступили морозы, — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Как правильно подготовить собаку к зимеКак правильно подготовить собаку к зиме
Как правильно подготовить собаку к зиме. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно подготовить собаку к зиме

Процесс адаптации собаки к холоду не требует резких мер. Начинать следует в период, когда температура на улице только начинает опускаться ниже нуля.

Первое, что важно учесть, — это индивидуальные особенности породы. Собаки с густым подшерстком, такие как хаски или маламуты, обладают естественной защитой от холода и не нуждаются в дополнительной одежде. Напротив, слишком теплые комбинезоны могут снизить их естественную сопротивляемость низким температурам.

Для городских собак, не привыкших к долгим прогулкам, важно увеличивать их время на улице постепенно. Например, первые выходы в прохладную погоду можно ограничить 10–15 минутами, добавляя по несколько минут ежедневно.

Активные игры на свежем воздухе помогут собаке оставаться в тепле. Бег за мячом, догонялки или ловля фрисби — отличные способы согреть питомца, а заодно и самого владельца.

Домашние условия тоже важныДомашние условия тоже важны
Домашние условия тоже важны. Фото: Изображение Midjourney

Домашние условия тоже важны

Подготовка к зиме не ограничивается прогулками. Частое проветривание квартиры, например, 5–10 минут несколько раз в день, не только закаляет животное, но и улучшает микроклимат в доме.

Место для отдыха собаки желательно расположить вдали от батарей и других источников тепла. Это убережет питомца от перегрева, ведь даже зимой в доме слишком высокая температура может мешать формированию устойчивости к холоду.

Когда нужно быть особенно осторожным

Есть категории собак, которым морозы противопоказаны. Например, щенки, пожилые животные, собаки с хроническими заболеваниями, а также представители голых пород, таких как китайская хохлатая или ксолоитцкуинтли, нуждаются в особом внимании зимой.

Владельцам таких питомцев важно минимизировать их время на улице в морозы. Если прогулки необходимы, лучше выбирать теплую одежду, не давая животному лежать или сидеть на холодной земле.

Когда нужно быть особенно осторожнымКогда нужно быть особенно осторожным
Когда нужно быть особенно осторожным. Фото: Изображение Midjourney

Как понять, что собака замерзла

Сигналы, что питомцу холодно, легко заметить. Если собака постоянно поджимает лапы, переминается или у нее становятся ледяными уши, это повод немедленно закончить прогулку.

— В сильные морозы пребывание на холоде может навредить некоторым питомцам. Поэтому лучше погулять с такими собаками меньше, чем пытаться их закаливать, — подчеркивает Голубев.

Что делать, если собака замерзла

Если вы заметили, что животное замерзло, возвращайтесь домой. Укутывать его в теплые пледы или согревать у обогревателя не стоит — достаточно обеспечить теплую и спокойную обстановку. Дайте собаке время согреться естественным образом.

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