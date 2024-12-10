Является ли кредитная карта кредитом

Кредитная карта и кредит — это разные финансовые инструменты, каждый из которых подходит для определенных ситуаций. Кредитная карта обеспечивает удобство в повседневных расходах и краткосрочное финансирование, тогда как кредит лучше использовать для крупных покупок и долгосрочных инвестиций. При выборе между ними важно оценить свои финансовые потребности и возможности, чтобы принять оптимальное решение.