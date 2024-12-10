Водитель «ВАЗа» погиб под фурой в Башкирии

Posted 10 декабря, 17:39
Published 10 декабря, 17:39
Modified 10 декабря, 17:59
Updated 10 декабря, 17:59
Трагедия произошла на трассе «Уфа-Оренбург», ведущей из столицы Башкирии в сторону аэропорта. Водитель легкового «ВАЗа» двигался по автодороге, когда посреди проезжей части остановился большегруз Volvo. Как видно на кадрах, опубликованных ГАИ, фура перекрыла прицепом практически все доступные полосы.
Легковушку буквально зажевало, отечественный автомобиль получил сильнейшие повреждения. Водителем оказался 60-летний мужчина. К моменту приезда скорой он ещё подавал признаки жизни, однако несмотря на усилия врачей, спасти автолюбителя так и не удалось — пациент погиб по пути к больнице.
Ранее, как сообщал Mkset, подобное ДТП с трагическим исходом произошло в Бураевском районе Республики Башкортостан.