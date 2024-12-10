Водитель «ВАЗа» погиб под фурой в Башкирии

Легковушку буквально зажевало, отечественный автомобиль получил сильнейшие повреждения. Водителем оказался 60-летний мужчина. К моменту приезда скорой он ещё подавал признаки жизни, однако несмотря на усилия врачей, спасти автолюбителя так и не удалось — пациент погиб по пути к больнице.