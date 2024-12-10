Водитель такси Ишимбайского района стал обладателем приза 1 млн рублей

«В семье тоже не поверили, когда я им рассказал. Думали, что шучу. Сейчас решаем, на что потратим выигрыш. Я думаю, что мы обновим нашу машину в первую очередь. И запланируем слетать в отпуск. Но это будет уже в сентябре», — поделился победитель.