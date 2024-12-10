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Posted 10 декабря, 12:48

Published 10 декабря, 12:48

Modified 10 декабря, 12:48

Updated 10 декабря, 12:48

Водитель такси Ишимбайского района стал обладателем приза 1 млн рублей

Водитель такси Ишимбайского района стал обладателем приза 1 млн рублей

10 декабря 2024, 12:48
Фото: 1MI.
В Ишимбае водитель такси выиграл 1 000 000 рублей. Это стало для него приятным сюрпризом, так как он не ожидал, что ему повезет.

«В такси работаю около четырех лет. О розыгрыше я знал, но и предположить не мог, что что-то выиграю. Никогда не выигрывал раньше в подобных акциях, хотя, конечно, всегда мечтал. А кому не хочется стать миллионером?!» — рассказал Александр.

Новость о победе пришла, когда он выполнял очередной заказ. Александр выходит на линию почти ежедневно. Сначала он не мог поверить своим глазам, увидев поздравление в приложении, даже задумался: «Почему именно я?»

«В семье тоже не поверили, когда я им рассказал. Думали, что шучу. Сейчас решаем, на что потратим выигрыш. Я думаю, что мы обновим нашу машину в первую очередь. И запланируем слетать в отпуск. Но это будет уже в сентябре», — поделился победитель.

Александр, как и другие победители, вышел на линию и начал принимать заказы, а позже узнал, что стал счастливым обладателем главного приза. В качестве метода выбора победителей использовался рандомайзер.

Розыгрыш, проведенный среди водителей, проходил с 14 октября по 24 ноября 2024 года. Условия участия были крайне простыми: в указанный период необходимо было выполнить не менее 10 поездок по пассажирским тарифам. За каждые 30 выполненных поездок участник получал один купон, и чем больше купонов у водителя, тем выше были его шансы на главный приз.

В розыгрыше участвовали свыше 740 тысяч водителей со всей России. Десять из них получили приз в размере 100 000 рублей, 15 выиграли по 50 000 рублей, а 3000 водителей стали обладателями промокодов на работу без комиссии.

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