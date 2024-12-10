В Уфе открыли движение по многострадальной улице

Posted 10 декабря, 08:13
Published 10 декабря, 08:13
Modified 10 декабря, 16:46
Updated 10 декабря, 16:46
Улица Пугачёва долгое время была в центре внимания как у местных жителей, так и у водителей. После долгих ожиданий и многочисленных обсуждений, мэрия Уфы объявила о завершении работ на новом участке дороги. С 10 декабря автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков.
Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Бельской и Пугачёва установлен светофор. Городские службы уверены, что нововведение поможет значительно уменьшить автомобильный трафик внутри Кузнецовского затона и направит весь транзитный транспорт на улицу Геофизиков.
Как ранее сообщал Mkset, жители микрорайона «Кузнецовский затон» в соцсетях обращались к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в ускорении реконструкции путепровода.