mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 08:13

Published 10 декабря, 08:13

Modified 10 декабря, 16:46

Updated 10 декабря, 16:46

Новую дорогу открыли для движения в Уфе

В Уфе открыли движение по многострадальной улице

10 декабря 2024, 08:13
Фото: tg/Город Уфа.

Новую дорогу открыли для движения в Уфе

Во вторник, 10 декабря, администрация города сообщила об открытии нового участка дороги по улице Пугачёва.

Улица Пугачёва долгое время была в центре внимания как у местных жителей, так и у водителей. После долгих ожиданий и многочисленных обсуждений, мэрия Уфы объявила о завершении работ на новом участке дороги. С 10 декабря автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков.

Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Бельской и Пугачёва установлен светофор. Городские службы уверены, что нововведение поможет значительно уменьшить автомобильный трафик внутри Кузнецовского затона и направит весь транзитный транспорт на улицу Геофизиков.

Как ранее сообщал Mkset, жители микрорайона «Кузнецовский затон» в соцсетях обращались к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в ускорении реконструкции путепровода.

«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»
Узнать подробнее
Читайте также:
Три автодороги закрыли в БашкирииМолодой водитель погиб в лобовом столкновении в БашкирииУфимский вуз превратился в клоповник
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Реконструкция#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Владимир Путин#Благовещенск#Президент России#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Светофор#Автомобилисты#Автомобили#Белебей#Мелеуз#Кузнецовский затон#Улицы#Путепровод#Жители#Геофизиков#Улица Пугачёва#Пугачёва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика