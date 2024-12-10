В РЭО назвали победителей «Зеленой премии — 2024»

Posted 10 декабря, 17:33
Published 10 декабря, 17:33
Modified 10 декабря, 17:33
Updated 10 декабря, 17:33
На конкурс подали 13 561 заявку представители деловых кругов, общественных и волонтерских организаций, активные граждане, блогеры и юные натуралисты. Победителям вручили денежные призы на общую сумму девять миллионов рублей.
«Когда мы решили впервые провести „Зеленую премию“, мы в первую очередь хотели донести мысль, что важный вклад в сохранение природы родной страны может внести каждый из нас!» — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что неважно, идёт ли речь о скромной региональной инициативе или крупном федеральном проекте, ведь общая цель состоит в изменении отношения к окружающему миру, в развитии осознанности в вопросах экологии. В компании даже не подозревали, что спустя три года премия разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно рассмотрело более 13 тысяч проектов в тринадцати разных номинациях. Для оператора важен каждый участник, ведь именно стремление людей и инициатива двигают компанию вперед. В РЭО искренне благодарны всем за участие и желают успехов в будущем. А победителям гендиректор РЭО выразил самые тёплые поздравления. Об этом пишет 56orb.
В 2024 году жюри оценивало проекты в трёх треках: общественном, профессиональном, юннатском — по тринадцати номинациям. Закрытую номинацию «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», проводили на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и итоги соцопроса.
Денежные призы для победителей составили от 150 тысяч до миллиона рублей. Всего участники получат девять миллионов рублей для своих проектов. В общественный трек включили пять номинаций. В категории «Экологические лидеры» три победителя с предоставлением гранта на сумму миллион рублей. «Экологическая семья» включает сертификат на сумму 500 тысяч рублей на семейное путешествие. Трек «Экологические центры» предполагает троих победителей и предоставление гранта на сумму 500 000 рублей. В номинации «Экологическое предпринимательство» три победителя с предоставлением гранта на сумму 500 000 рублей. «Студенчество» включает 10 победителей и предоставление студенческой стипендии в размере 150 000 рублей. В трек «Зеленая премия. Юннаты» внесена номинация «Лидеры юннатов» с пятью победителями и предоставлением гранта на сумму 200 000 рублей.
Членами жюри стали представители государственных учреждений, имеющих дело с вопросами экологии, игроки отрасли по обращению с отходами, представители науки и бизнеса, а также звезды спорта и эстрады. Ими были отобраны самые результативные проекты, которые показали максимальную масштабность и вовлеченность граждан, а также возможность распространения проектов на территории всей страны.