В РЭО назвали победителей «Зеленой премии — 2024»

«Когда мы решили впервые провести „Зеленую премию“, мы в первую очередь хотели донести мысль, что важный вклад в сохранение природы родной страны может внести каждый из нас!» — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что неважно, идёт ли речь о скромной региональной инициативе или крупном федеральном проекте, ведь общая цель состоит в изменении отношения к окружающему миру, в развитии осознанности в вопросах экологии. В компании даже не подозревали, что спустя три года премия разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно рассмотрело более 13 тысяч проектов в тринадцати разных номинациях. Для оператора важен каждый участник, ведь именно стремление людей и инициатива двигают компанию вперед. В РЭО искренне благодарны всем за участие и желают успехов в будущем. А победителям гендиректор РЭО выразил самые тёплые поздравления. Об этом пишет 56orb.