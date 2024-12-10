В Башкирии синоптики сообщили о -29°

Между тем в некоторые части региона пришли сильные морозы. Так, в некоторых районах на выходных столбики термометров опускались до -25°C… -29°C. Теперь же Республику ждёт небольше потепление. В четверг, 12 декабря, в тёмное время суток будет уже -5°C… -10°C, а днём до 0°C… -5°C.