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Posted 10 декабря, 20:52

Published 10 декабря, 20:52

Modified 10 декабря, 20:54

Updated 10 декабря, 20:54

В Башкирии синоптики сообщили о -29°

В Башкирии синоптики сообщили о -29°

10 декабря 2024, 20:52
Фото: 1MI.
Специалисты Башгидрометцентра сообщили о рекордных холодах в регионе.

Так, 12–13 декабря в отдельных районах Башкортостана ожидается сильный ветер, а также метель. На дорогах же — полный букет неблагоприятных условий, включая переметы, снежные заносы, накат и гололёд.

Между тем в некоторые части региона пришли сильные морозы. Так, в некоторых районах на выходных столбики термометров опускались до -25°C… -29°C. Теперь же Республику ждёт небольше потепление. В четверг, 12 декабря, в тёмное время суток будет уже -5°C… -10°C, а днём до 0°C… -5°C.

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