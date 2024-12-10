В Башкирии синоптики сообщили о -29°

Posted 10 декабря, 20:52
Published 10 декабря, 20:52
Modified 10 декабря, 20:54
Updated 10 декабря, 20:54
Так, 12–13 декабря в отдельных районах Башкортостана ожидается сильный ветер, а также метель. На дорогах же — полный букет неблагоприятных условий, включая переметы, снежные заносы, накат и гололёд.
Между тем в некоторые части региона пришли сильные морозы. Так, в некоторых районах на выходных столбики термометров опускались до -25°C… -29°C. Теперь же Республику ждёт небольше потепление. В четверг, 12 декабря, в тёмное время суток будет уже -5°C… -10°C, а днём до 0°C… -5°C.