Уникальная госпожа появилась в Башкирии

Огорошенные счастьем родительства молодые мамы и папы в Башкирии продолжают гонку оригинальности. Так, вслед за уникальными именами мальчиков в Башкортостане в декабре 2024 года начали регистрировать и девочек с непривычными для региона именами. Так, недавно в Башкирии на свет появилась малютка, которую родители нарекли редким именем восточного происхождения — Хадичабегым.