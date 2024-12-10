Уфимцы купили невидимые телефоны на ₽20 млн

Posted 10 декабря, 13:38
Published 10 декабря, 13:38
Modified 10 декабря, 16:40
Updated 10 декабря, 16:40
Как указали в пресс-службе ведомства, всего в полицию поступило порядка 90 заявлений на один и тот же магазин. Все потерпевшие рассказали, что оплатили на сайте салона телефоны, однако их доставки так и не дождались.
Сумму ущерба предварительно оценили в ₽20 млн. Стражи порядка завели уголовное дело о мошенничестве, ведётся расследование. Сведений о том, установлены ли вероятные мошенники — пока полиция не разглашает.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина отдал мошенникам ₽900 тысяч под предлогом защиты его аккаунта на «Госуслугах».