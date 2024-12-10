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Posted 10 декабря, 13:38

Published 10 декабря, 13:38

Modified 10 декабря, 16:40

Updated 10 декабря, 16:40

В Уфе нашли мошеннический салон смартфонов

Уфимцы купили невидимые телефоны на ₽20 млн

10 декабря 2024, 13:38
Фото: 1MI.

В Уфе нашли мошеннический салон смартфонов

Почти сотня жителей столицы Башкирии подарила деньги аферистам под предлогом покупки мобильных устройств — сообщает МВД региона во вторник, 10 декабря.

Как указали в пресс-службе ведомства, всего в полицию поступило порядка 90 заявлений на один и тот же магазин. Все потерпевшие рассказали, что оплатили на сайте салона телефоны, однако их доставки так и не дождались.

Сумму ущерба предварительно оценили в ₽20 млн. Стражи порядка завели уголовное дело о мошенничестве, ведётся расследование. Сведений о том, установлены ли вероятные мошенники — пока полиция не разглашает.

Любопытство обошлось уфимцу в ₽900`000
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина отдал мошенникам ₽900 тысяч под предлогом защиты его аккаунта на «Госуслугах».

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