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Posted 10 декабря, 06:47

Published 10 декабря, 06:47

Modified 10 декабря, 06:49

Updated 10 декабря, 06:49

Уфимский вуз превратился в клоповник

Уфимский вуз превратился в клоповник

10 декабря 2024, 06:47
Фото: 1MI.
Санитарные условия в одном из уфимских вузов оставляют желать лучшего, сообщает во вторник, 10 декабря, прокуратура Башкирии.

Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Роспотребнадзором, выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в медицинском университете Уфы. Студенты и преподаватели оказались под угрозой не только из-за недостатков в условиях проживания, но и из-за игнорирования элементарных норм гигиены.

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Согласно информации от надзорных органов, на должностных лиц учебного заведения уже заведены дела об административных правонарушениях. В частности, начальник хозяйственного отдела и директор студенческого городка могут понести ответственность за несоблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это касается как жилых помещений, так и общественных зон — мест, где студенты проводят большую часть своего времени.

Но что же именно стало причиной такого внимания со стороны прокуратуры? По словам студентов, на лекциях бывает не только трудно сосредоточиться, но и просто невозможно сидеть из-за нашествия клопов.

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В ответ на выявленные проблемы ректор университета получил представление от прокуратуры с требованием принять меры по устранению нарушений. Ход рассмотрения этих актов находится на контроле надзорного ведомства.

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