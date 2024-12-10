Уфимский вуз превратился в клоповник

Согласно информации от надзорных органов, на должностных лиц учебного заведения уже заведены дела об административных правонарушениях. В частности, начальник хозяйственного отдела и директор студенческого городка могут понести ответственность за несоблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это касается как жилых помещений, так и общественных зон — мест, где студенты проводят большую часть своего времени.