Уфимский вуз превратился в клоповник

Posted 10 декабря, 06:47
Published 10 декабря, 06:47
Modified 10 декабря, 06:49
Updated 10 декабря, 06:49
Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Роспотребнадзором, выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в медицинском университете Уфы. Студенты и преподаватели оказались под угрозой не только из-за недостатков в условиях проживания, но и из-за игнорирования элементарных норм гигиены.
Согласно информации от надзорных органов, на должностных лиц учебного заведения уже заведены дела об административных правонарушениях. В частности, начальник хозяйственного отдела и директор студенческого городка могут понести ответственность за несоблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это касается как жилых помещений, так и общественных зон — мест, где студенты проводят большую часть своего времени.
Но что же именно стало причиной такого внимания со стороны прокуратуры? По словам студентов, на лекциях бывает не только трудно сосредоточиться, но и просто невозможно сидеть из-за нашествия клопов.
В ответ на выявленные проблемы ректор университета получил представление от прокуратуры с требованием принять меры по устранению нарушений. Ход рассмотрения этих актов находится на контроле надзорного ведомства.