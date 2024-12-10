Уфимский писатель погиб на СВО

Как гласит некролог, родился боец на территории советского Казахстана. При жизни написал и опубликовал 20 книг, интересовался философией, природой и психологией. Среди работ, доступных в интернете, большинство книг — электронные, лишь малое количество экземпляров осталось доступным в бумажной версии.