Уфимский писатель погиб на СВО

Posted 10 декабря, 16:51
Published 10 декабря, 16:51
Modified 10 декабря, 16:53
Updated 10 декабря, 16:53
Как гласит некролог, родился боец на территории советского Казахстана. При жизни написал и опубликовал 20 книг, интересовался философией, природой и психологией. Среди работ, доступных в интернете, большинство книг — электронные, лишь малое количество экземпляров осталось доступным в бумажной версии.
Контракт с Минобороны Гаун заключил в апреле 2024 года. Смертельное ранение он получил в октябре. Прощание с ним прошло только 10 декабря 2024 года.
По указу президента РФ Владимира Путин боец был посмертно представлен к государственной награде.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе СВО смертельное ранение получил многодетный отец — уроженец Башкирии.