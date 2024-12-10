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Posted 10 декабря, 16:51

Published 10 декабря, 16:51

Modified 10 декабря, 16:53

Updated 10 декабря, 16:53

Уфимский писатель погиб на СВО

Уфимский писатель погиб на СВО

10 декабря 2024, 16:51
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram.
В зоне спецоперации погиб уфимец Дмитрий Гаун — об этом сообщил глава администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов во вторник, 10 декабря.

Как гласит некролог, родился боец на территории советского Казахстана. При жизни написал и опубликовал 20 книг, интересовался философией, природой и психологией. Среди работ, доступных в интернете, большинство книг — электронные, лишь малое количество экземпляров осталось доступным в бумажной версии.

Контракт с Минобороны Гаун заключил в апреле 2024 года. Смертельное ранение он получил в октябре. Прощание с ним прошло только 10 декабря 2024 года.

По указу президента РФ Владимира Путин боец был посмертно представлен к государственной награде.

Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе СВО смертельное ранение получил многодетный отец — уроженец Башкирии.

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